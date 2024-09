La 42esima edizione delle Giornate della Castagna: eventi e novità da Canepina

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Le Giornate della Castagna di Canepina rappresentano un’importante tradizione nella cultura gastronomica e folkloristica del Lazio. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 4 ottobre al 1 novembre 2024, con un programma ricco di attività, mercatini e spettacoli che richiameranno l’attenzione di visitatori locali e turisti. La manifestazione celebra il prodotto tipico locale e coinvolge la comunità in numerosi eventi.

Un calendario fitto di eventi e attività

Il primo weekend: solidarietà e arte

La manifestazione inizierà con una cena di solidarietà il 4 ottobre, presso la cantina di Santa Corona, organizzata dal Comitato Santa Corona 2024-2025, in concomitanza con la presentazione alla stampa della manifestazione. Il 5 ottobre, il chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina ospiterà un’interessante mostra dal titolo “Manufatti di Canapa, arte e passione”, inaugurata alle ore 17. Questa esposizione si preannuncia come un’opportunità per scoprire l’arte della lavorazione della canapa, un materiale che ha una lunga storia nella tradizione locale.

Un mix di cultura e tradizioni

Il 12 ottobre, oltre all’apertura delle cantine con degustazioni di piatti tipici canepinesi, si svolgerà la sfilata del “Corteo Storico della città di Gallese”, accompagnato dalle Sbandieratrici e dal Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo. In programma anche l’inaugurazione della mostra “Caettero e bbombe”, che esplora i ricordi di un bombardamento che ha segnato la storia della cittadina. Non mancheranno concerti e altri spettacoli musicali che animeranno l’atmosfera nel corso della giornata.

La celebrazione della cultura gastronomica

Le cantine aperte: un viaggio nei sapori

Le cantine di Canepina apriranno i battenti per offrire ai visitatori l’opportunità di assaporare i piatti tipici del territorio. Ogni venerdì, sabato e domenica, gli eventi gastronomici saranno accompagnati da performance artistiche e folkloristiche, creando un’atmosfera festosa in ogni angolo della città. Il programma prevede la distribuzione gratuita di caldarroste, un altro simbolo della tradizione locale.

Eventi sportivi e trekking

Il 19 ottobre segnerà l’inizio di un’altra serie di eventi, tra cui un trekking chiamato “Alla ricerca del Pozzo del Trasoro”, che offre un’opportunità unica per esplorare la bellezza naturale dei dintorni. Saranno organizzate sfilate e spettacoli musicali, rendendo ogni weekend della manifestazione molto vario e coinvolgente. La proposta è rivolta a famiglie e visitatori di ogni età, garantendo un’esperienza educativa e divertente.

Appuntamenti imperdibili nel mese di ottobre

Momenti di celebrazione popolare

La manifestazione è anche un’importante occasione per celebrare la cultura popolare. Attività come il “Palio degli Asini”, che si svolgerà il 20 ottobre, faranno rivivere le tradizioni storiche di Canepina. I visitatori potranno assistere a una passeggiata folcloristica con l’accompagnamento della Fanfara Bersaglieri in congedo.

Musica e intrattenimento per tutti

Numerosi artisti si esibiranno durante i giorni della sagra, offrendo concerti dal vivo in vari punti della città. Il 27 ottobre, Piero ed Anisia presenteranno uno spettacolo musicale, mentre il 31 ottobre, in occasione di Halloween, si terrà una cena di beneficenza presso le cantine di Canepina. Questo evento culminerà a partire dalle 20:30, segnando un momento di unità e socializzazione tra residenti e visitatori.

Accesso e informazioni pratiche

Facilità di accesso e trasporto

Per facilitare la partecipazione alla manifestazione, verrà fornito un servizio di bus navetta gratuito, attivo dalle ore 11 alle 20, che collegherà la zona artigianale di Cornacchiola con il centro di Canepina. Questo servizio garantirà un’accessibilità ottimale alla manifestazione, permettendo a chiunque di godere appieno degli eventi senza preoccupazioni legate al trasporto.

Il Museo delle Tradizioni Popolari

Durante tutto il corso delle Giornate della Castagna, il Museo delle Tradizioni Popolari rimarrà aperto, fornendo un’ulteriore opportunità per scoprire la cultura e la storia di Canepina. La collaborazione con la Pro Loco sarà fondamentale per la gestione degli eventi e la distribuzione di informazioni utili ai visitatori, che potranno trovare supporto e indicazioni presso lo stand in Piazza Garibaldi.

Queste Giornate della Castagna non solo celebrano un prodotto tipico, ma si propongono come un’importante manifestazione culturale e sociale che coinvolge attivamente la comunità e i suoi visitatori.