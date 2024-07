La Fuga di Giacomo Bozzoli: Dalla Spagna alla Latitanza

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

Avvistato a Marbella

La dichiarazione di una receptionist d’albergo avvista Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano latitante per l’omicidio dello zio Mario. Un fotogramma lo ritrae in Spagna, confermando la sua presenza fino a prima del primo luglio. La polizia iberica ha comunicato che le telecamere di un resort di lusso hanno ripreso Bozzoli il 30 giugno, un giorno prima della sentenza definitiva. Inoltre, una receptionist ha confermato di averlo riconosciuto tra i clienti, mentre la sua carta d’identità è stata registrata proprio quel giorno.

Indagini in corso

La Procura di Brescia ha richiesto l’accesso ai filmati di videosorveglianza dell’albergo per verificare la presenza effettiva di Bozzoli. Nonostante le dichiarazioni della compagna del latitante, gli inquirenti avevano dubbi sulla sua presenza in Spagna tra il 20 e il 30 giugno. La Maserati Levante intestata a Bozzoli è stata avvistata più volte in Italia e una volta in Spagna, ma i vetri oscurati impediscono di confermare chi fosse a bordo.

La fuga e i paradisi fiscali

Dopo il 30 giugno, quando Bozzoli si è separato dalla compagna e dal figlio, la sua destinazione rimane un mistero. Le indagini si estendono anche a possibili spostamenti in paradisi fiscali come Capo Verde, l’Africa e la Svizzera, dove potrebbe aver trasferito capitali negli ultimi nove anni. La condanna all’ergastolo emessa dalla Cassazione il 1° luglio sembra aver spinto Bozzoli a costruirsi un tesoretto per sottrarsi alla prigione e restare lontano dall’Italia.

