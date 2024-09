La Juve bloccata dalla Roma: analisi della partita e prestazioni dei giocatori

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il recente incontro tra JUVENTUS e ROMA ha lasciato diversi interrogativi, soprattutto riguardo alla capacità offensiva della squadra bianconera. Nonostante la solidità difensiva mostrata, i ragazzi di Thiago Motta non sono riusciti a creare occasioni significative, chiudendo il match senza tiri in porta. Questo risultato ha mantenuto la JUVE in vetta alla classifica, affiancata da INTER e TORINO, ma il question mark sulla prolificità del gioco resta.

Prestazioni della Juventus: chi si è salvato?

Goalkeeper e difesa

Il portiere DI GREGORIO ha avuto un pomeriggio relativamente tranquillo: sebbene le sue uscite siano state adeguate, non ha dovuto fronteggiare tiri pericolosi. La sua prestazione si è attestata su un sei, segno di un lavoro che ha visto più gestione della palla che interventi decisivi.

In difesa, GATTI ha brillato con una prestazione eccezionale, guadagnandosi un sette. La sua leadership e prontezza hanno consentito alla difesa di mantenere la porta inviolata, senza errori significativi. BREMER ha contribuito con buoni anticipi aerei, chiudendo la partita con un sei e mezzo, mostrando comprensione tattica con il suo compagno di reparto. CABAL, sebbene difensivamente attento, ha mostrato limitazioni nel supporto offensivo, meritando un cinque e mezzo per sporadici errori.

A centrocampo

Il centrocampo ha visto l’ingresso di KOOPMEINERS che, purtroppo, non ha saputo sfruttare gli spazi a disposizione, chiudendo la sua prestazione con un cinque e mezzo. LOCATELLI è stato fondamentale nella fase di copertura, ma la sua incapacità di velocizzare l’azione ha limitato il gioco della squadra ad un sei. FAGIOLI ha messo in campo un pressing costante, aiutando a frenare gli avversari, ma il giallo ricevuto per la marcatura su Pellegrini ha oscurato il suo contributo, attestandosi anch’egli su un sei.

Attacco: mancanza di incisività

In attacco, la Juve ha mostrato un notevole deficit di invenzioni. YILDIZ ha tentato di accendersi con un cross che ha fatto esaltare lo STADIUM, ma più di quello non è riuscito a concretizzare, fermandosi su un cinque e mezzo. Mbangula, sostituito all’intervallo, ha faticato a ritrovarsi nella manovra d’attacco e il suo voto è un cinque. VLADOVIC ha avuto un’occasione ma la chiusura di SVILAR gli ha negato la gioia del gol, meritando un cinque e mezzo.

La Roma: un clean sheet importante

Prestazioni difensive

La ROMA di DE ROSSI ha saputo mantenere una difesa solida, rinsaldando la propria reputazione e senza subire gol da ottobre 2001 sul campo della JUVE. SVILAR, ben posizionato, si è rivelato all’altezza, portando a casa un sei e mezzo. N’DICKA è stato impeccabile, con una prestazione che ha sciolto le tensioni difensive, chiudendo con sei e mezzo. MANCINI, meritatamente, guadagna un sette per la sua presenza costante e precisa nelle chiusure.

A centrocampo e attacco

Il centrocampo ha visto un CRISTANTE in forma, ringraziato per il suo apporto difensivo e il suo gioco intelligente, meritandosi anch’egli un sette. PELLEGRINI è stato fondamentale in fase di copertura, contribuendo a mantenere una buona densità in campo e conquistando un sei.

In attacco, SOULÉ ha dato del filo da torcere, contribuendo a mantenere alta l’attenzione della difesa avversaria, chiudendo con un sei. DYBALA, nonostante il forte sostegno del pubblico, ha faticato a trovare spazi utili e ha totalizzato un cinque e mezzo. DOVBYK, sostituito prima del termine, non ha trovato il ritmo giusto, meritando un cinque.

Questa partita ha dimostrato che la JUVENTUS possiede una solida difesa, ma deve risolvere le problematiche in fase offensiva per poter aspirare a risultati più ambiziosi. La ROMA, invece, ha confermato la sua solidità, lasciando intravedere segnali di crescita sotto la gestione di DE ROSSI.