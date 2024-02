La madre di Navalny conferma i dettagli del referto medico

Referto medico conferma “cause naturali” nella morte di Alexei Navalny

Il referto medico sulla morte di Alexei Navalny ha confermato che le cause del decesso sono da attribuire a motivi naturali. Questa rivelazione è stata fatta alla madre del noto dissidente russo, che finalmente ha potuto vedere il corpo del figlio deceduto venerdì scorso. La portavoce di Navalny, Kyra Yarmish, ha dichiarato su X che “alla madre di Alexei è stato mostrato il corpo di suo figlio, ma non glielo restituiscono, anzi è stata ricattata”. Questo evento solleva interrogativi sulla trasparenza e la gestione della situazione da parte delle autorità russe.

Pressioni del Cremlino sull’ultimo addio ad Alexei Navalny

Secondo quanto riportato, su ordine del Cremlino, gli investigatori stanno cercando di controllare le condizioni riguardanti la sepoltura di Alexei Navalny. Questo suscita preoccupazioni poiché sembra che ci sia un tentativo di seppellire il corpo in modo discreto, privando la famiglia e i sostenitori dell’opportunità di salutare l’attivista politico. Questo comportamento solleva dubbi sulla reale volontà delle autorità russe di garantire una gestione trasparente e rispettosa della situazione.

Richiesta di trasparenza e rispetto per Alexei Navalny

La vicenda legata alla morte di Alexei Navalny continua a sollevare preoccupazioni sulla trasparenza e l’equità nel trattamento della situazione da parte delle autorità russe. È fondamentale che venga garantito il rispetto per la famiglia e i sostenitori dell’oppositore politico, permettendo loro di salutare e commemorare Navalny in modo adeguato. La comunità internazionale resta vigile su questo caso, chiedendo chiarezza e rispetto per la memoria di Alexei Navalny.

