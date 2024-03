La nascita di un’opera commovente

Il parco in memoria delle vittime del Covid, un luogo sacro nel quartiere San Valentino di Andria, rappresenta l’omaggio tangibile delle 360 persone perdute durante la pandemia. I nomi incisi sugli alberi risuonano come il ricordo indelebile di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità.

Storie di coraggio e resilienza

In un periodo avvolto nell’oscurità, il Covid ha provocato ‘corse contro il tempo’ e istanti che si sono cristallizzati nell’immaginario collettivo. Le parole di una giovane donna, toccata dalla perdita della madre, riflettono il dolore, la rabbia e la rassegnazione di chi ha dovuto fare i conti con la devastante influenza del virus.

La giornata nazionale per le vittime del Covid: un’istantanea di dolore trasformato in memoria

Il 18 marzo è stata designata come la giornata dedicata alle vittime del Covid, un momento in cui la crudele realtà delle bare a Bergamo ha strappato i cuori di tutti. Il parco della memoria di Andria nasce come simbolo di umanità, un’oasi di ricordi che offre conforto e speranza a chi ha vissuto il lutto da vicino.

L’unione che ha reso possibile il sogno

La collaborazione tra il Comune di Andria e il circolo cittadino di Legambiente ha reso possibile la realizzazione di questo parco speciale. Un gesto che va aldilà del semplice incedere della vita quotidiana, un impegno a preservare e nutrire questa foresta come segno tangibile di speranza per il futuro.

Un omaggio ai veri eroi

La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il presidente del circolo Legambiente, Riccardo La Rosa, esprimono gratitudine verso coloro che hanno combattuto nella prima linea durante la pandemia. Questo parco non è solo un luogo fisico, ma un’ode alla resilienza umana e alla solidarietà che ha caratterizzato quei tempi bui.

Il segno di un futuro luminoso

Questo parco rimarrà come un faro di speranza e memoria per le generazioni future, un simbolo tangibile dell’umanità collettiva e della forza interiore che emerge dalle avversità più grandi. E, grazie all’impegno degli eroi di ieri, oggi possiamo guardare avanti con fiducia e determinazione.