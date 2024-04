La rinascita dell’Aquila: quindici anni dopo il terremoto

Il sindaco dell‘Aquila, Pierluigi Biondi, durante la celebrazione della Santa messa nel quindicesimo anniversario del sisma, ha sottolineato il ruolo dei ricordi come guida nella rinascita della città. Quindici anni dopo il tragico evento, si riflette sul percorso di ricostruzione e sui significati profondi che ha assunto per la comunità aquilana.

Rinascita e memoria: il percorso di rigenerazione urbana

Nell’intervento del sindaco Biondi emergono parallelismi tra la storia recente e l’evoluzione della città dell’Aquila. _Il processo di ricostruzione diventa un’occasione per riscrivere la memoria e trasformare le ferite in opportunità di crescita. L’invito rivolto alla comunità è quello di non dimenticare le tragedie del passato, ma di trasformarle in una forza propulsiva per costruire un futuro migliore. La preghiera per la pace diventa un elemento fondante per proiettarsi verso il futuro con speranza e determinazione.