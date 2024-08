La Roma in difficoltà: ecco perché Dybala potrebbe lasciare la Capitale in questo mercato

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Roma si trova ad affrontare un periodo di grande incertezza durante questa finestra di mercato, con il futuro di Paulo Dybala che potrebbe essere seriamente compromesso. La gestione dei conti e la situazione “piena” della rosa giallorossa sono alla base di questa potenziale separazione, che sta generando malcontento tra i tifosi. L’analisi della situazione evidenzia la necessità di operazioni di cessione per ristrutturare il bilancio del club capitolino.

Il peso della rosa e le dichiarazioni di De Rossi

L’opinione di Daniele De Rossi

Il noto ex calciatore e capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha recentemente commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando che “con trentuno giocatori non si lavora bene”. Quest’affermazione ha messo in luce le difficoltà di gestione della rosa attuale, un aspetto che si riflette sulle prestazioni e sulla strategia sportiva del club. In effetti, l’attuale organico della Roma è troppo ampio e, nonostante i tentativi di ridurre i ranghi, il numero di giocatori continua a rimanere superiore alle aspettative.

I trasferimenti non sufficienti

Nonostante le partenze recenti di Solbakken e Darboe in prestito, le uscite di giocatori dalla rosa non sono state abbastanza significative per risolvere il problema del sovraffollamento. La campagna acquisti della Roma ha segnato un importante investimento, che la dirigenza è riuscita a sostenere grazie ai risparmi ottenuti da grossi tagli agli ingaggi di alcuni giocatori, tra cui Lukaku, Renato Sanches e Rui Patricio. Questo contesto ha messo la Roma nella condizione di procedere a operazioni sul mercato, ma ha anche sollevato interrogativi sulla destinazione di Dybala.

Difficoltà nelle cessioni di esuberi

Impossibilità di piazzare i giocatori indesiderati

Uno dei motivi principali per cui la Roma è aperta a considerare la cessione di Dybala è l’incapacità di vendere alcuni giocatori considerati esuberi. Abraham, Smalling e Karsdorp sono ora emblematici di una situazione che sembra complicarsi ulteriormente. Il club spera di fare cassa, eppure nonostante l’intenzione di cedere, non sono arrivate offerte concrete per i due calciatori inglesi. I contratti onerosi di questi giocatori rappresentano un fardello enorme per il bilancio del club, complicando ulteriormente la situazione.

L’insoddisfazione del mercato

A fronte dei recenti affari, il direttore sportivo Ghisolfi ha deluso le aspettative sotto questo aspetto, generando una certa nostalgia nei tifosi per le operazioni svolte dal predecessore Tiago Pinto, che era stato più abile nel piazzare i propri calciatori sul mercato. Il ritardo nel sistemare le uscite ha portato a una situazione in cui la Roma non può dormire sonni tranquilli, mentre nell’aria si sente la pressione per concludere affari.

Le implicazioni economiche della cessione di Dybala

La necessità di fare cassa

La situazione finanziaria della Roma richiede un’attenzione particolare. Nonostante il club abbia migliorato il proprio bilancio rispetto agli anni passati, è evidente che la necessità di fare cassa si fa sempre più pressante. Dybala, con il suo valore di mercato, rappresenta una delle poche opzioni reali per il club per generare plusvalenze significative. La possibilità di cederlo a una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, insieme al risparmio sugli ingaggi, renderebbe l’affare ancora più appetibile.

Le prospettive future

In un contesto normale, la Roma non avrebbe preso in considerazione la possibilità di cedere il proprio miglior giocatore a pochi giorni dall’inizio della stagione. Tuttavia, il mercato è imprevedibile e le esigenze economiche primordiali oggi prevalgono. Dybala potrebbe aver già iniziato a ricevere sondaggi, ma l’atteggiamento della Roma sarà quello di accettare solo un’offerta soddisfacente. Le scelte fatte durante questa sessione di mercato rispecchiano chiaramente le sfide presenti, e il calciatore potrebbe trovare una nuova destinazione inaspettata nei prossimi giorni.