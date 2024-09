La Roma tra incertezze e aspettative: il cammino difficile di De Rossi e dell’intera squadra

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le ultime prestazioni della Roma nel campionato di Serie A stanno sollevando molti interrogativi tra i tifosi e la dirigenza. La squadra, guidata dall’allenatore Daniele De Rossi, si trova in una fase di smarrimento e difficoltà, evidenziando le criticità emerse durante le partite e l’assenza di un gioco fluido. Dalla partita contro il Genoa al Marassi, emerge un quadro complesso, dove le scelte degli allenatori e le mancanze nei rinforzi estivi stanno influenzando pesantemente il rendimento in campo.

Prestazioni altalenanti della Roma

Il match contro il Genoa

Nella sfida di Marassi, la Roma ha mostrato un buon primo tempo, meritando maggiore attenzione. Tuttavia, è stata la mancanza di incisività nella ripresa a lasciare il segno. La squadra, che ha reclamato un rigore per un evidente fallo non sanzionato, ha visto il suo gioco interrompersi drasticamente con l’uscita di Dybala. Con l’argentino in panchina, la Roma ha perso la creatività e la lucidità necessaria per affrontare un avversario come il Genoa, che ha preso l’iniziativa e ha capitalizzato la situazione. La difficoltà della squadra nel mantenere il ritmo e la qualità del gioco pone interrogativi sul lavoro dell’allenatore e sulla chimica tra i giocatori.

La responsabilità degli allenatori

Il contesto generale del campionato evidenzia uno smarrimento collettivo tra gli allenatori. A parte Simone Inzaghi all’Inter, che mostra chiarezza e decisione nella gestione della squadra, altri tecnici – tra cui De Rossi, Motta, Gasperini, Palladino e Italiano – sembrano faticare a trovare un equilibrio. Questa situazione è amplificata dai ritardi nei rinforzi e da una preparazione non ottimale dovuta alla recente sosta per la Nations League, che ha sottratto tempo prezioso alla formazione di una squadra coesa. Ogni allenatore si trova a dover affrontare una realtà complessa, dove le difficoltà accumulate possono influire sull’esito della stagione.

Le sfide di Daniele De Rossi

L’aspettativa della dirigenza e dei tifosi

La figura di Daniele De Rossi, ex capitano del club, è ora sotto esame. La dirigenza ha investito notevoli risorse per rinforzare la squadra con l’obiettivo di garantire un posto nella Superchampions, competizione che si preannuncia difficile, data la superiorità di almeno cinque altre squadre in lizza. I tifosi si aspettano risultati tangibili, e il crescente scetticismo nei confronti di De Rossi è evidente. La necessità di portare a casa dei risultati si scontra con la mancanza di esperienza dell’allenatore, il quale rischia di trovarsi isolato in un momento di crisi.

Necessità di supporto e sviluppo del team

È fondamentale che la società supporti De Rossi in questo momento critico, soprattutto dopo decisioni che potrebbero apparire impopolari – come quella riguardante Zalewski. Un coach come De Rossi, alle prime esperienze in panchina, ha bisogno di un interlocutore esperto con cui poter discutere strategie e dare un senso compiuto al lavoro di allenamento quotidiano. La mancanza di un confronto costante potrebbe gravare sulla sua capacità di fare scelte efficaci per il bene della squadra. La storia del calcio è costellata di allenatori che sono cresciuti grazie al supporto dei vertici societari e alla collaborazione con figure strategiche nel club.

Le problematiche in difesa

La questione Hermoso

Uno dei temi caldi riguarda il difensore HERMOSO, recentemente acquisito dalla società. Nonostante le sue buone doti tecniche, soprattutto in fase di costruzione del gioco, ha mostrato vulnerabilità in difesa, preoccupando tifosi e analisti. La sua prestazione, segnata da momenti di disattenzione, rischia di compromettere la solidità della retroguardia giallorossa. De Rossi sarà costretto a dedicare tempo e attenzione per migliorare le dinamiche difensive della squadra, ancor più in un campionato dove ogni punto può risultare decisivo. La lotta per riacquistare la fiducia della squadra e dei tifosi passa necessariamente per una maggiore stabilità difensiva.

La situazione attuale per la Roma e per Daniele De Rossi rimane fragile. Osservare come si evolve la stagione e se la squadra riuscirà a ritrovare la chiave per il successo sarà cruciale per il futuro del club nella massima serie.