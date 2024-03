La voce della pace: il messaggio del Papa Francesco

Il Pontefice Francesco si schiera per la pace

Papa Francesco, in un appassionato messaggio pasquale ‘Urbi et Orbi’, si è pronunciato contro le ostilità che minacciano le popolazioni civili, specialmente i bambini, in diverse regioni del mondo. Ha espresso profonda preoccupazione per la sofferenza e la privazione che i bambini vivono nelle zone colpite dalla guerra, sottolineando la necessità di porre fine alla violenza e alla distruzione. Il Papa ha sottolineato che la guerra rappresenta sempre un fallimento e ha invitato alla costruzione della pace attraverso il dialogo e la solidarietà.

Un appello per la pace internazionale

Durante la messa della Domenica di Pasqua, celebrata in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha lanciato un appello per uno scambio generale di prigionieri tra Russia e Ucraina, auspicando che sia rispettato il diritto internazionale e garantito l’accesso agli aiuti umanitari a Gaza. Ha esortato al rilascio degli ostaggi tenuti prigionieri e ha chiesto un’immediata cessazione delle ostilità nella Striscia. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di tendere le mani e aprire i cuori per costruire la pace, rifiutando la logica delle armi e del conflitto armato.

Un gesto di vicinanza ai fedeli

Dopo la celebrazione, Papa Francesco ha compiuto un gesto simbolico di vicinanza ai fedeli, salendo sulla ‘papamobile’ per attraversare Piazza San Pietro e benedire i numerosi pellegrini presenti. Con grande entusiasmo, la folla ha accolto il Pontefice, dimostrando il proprio sostegno e la propria devozione. In un gesto insolito, Papa Francesco ha oltrepassato i confini del territorio vaticano per salutare anche i fedeli che si erano radunati oltre le transenne, manifestando così la sua vicinanza e il suo affetto per tutti i presenti.

Il messaggio di pace proclamato dal Santo Padre in giro per il mondo

Il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha elogiato il ruolo di Papa Francesco come testimone di pace e giustizia, sottolineando l’importanza di guardare a Gesù risorto per ispirarsi a essere portatori di misericordia e giustizia. Il Patriarca ha anticipato con entusiasmo l’arrivo del Papa a Venezia e ha invocato la protezione della Madonna della Salute sulla figura e il ministero di Papa Francesco.

In questo contesto di tensioni e conflitti internazionali, il ruolo del Papa come promotore della pace e della fraternità assume un’importanza cruciale, spronando la comunità internazionale a lavorare insieme per porre fine alle guerre e alle sofferenze dei più vulnerabili.