Lanuvio: un omaggio alle eccellenze enogastronomiche italiane

Nel cuore dei Castelli Romani, Lanuvio ha ospitato un evento esclusivo dedicato alla celebrazione delle migliori eccellenze enogastronomiche italiane. Organizzato dall’Agenzia FoodandWineAngels in collaborazione con Papillae Magazine, diretto da Carol Agostini, l’evento ha riunito produttori di alta qualità, istituzioni e appassionati del gusto.

Un appuntamento dedicato alla qualità Made in Italy

La manifestazione si è svolta presso il suggestivo Casale della Mandria, un luogo simbolico che ha fatto da cornice perfetta per un’esperienza che unisce territorio e tradizione. Alla presenza di ospiti illustri come l’Onorevole Andrea Volpi, sindaco di Lanuvio, e la vice sindaco Valeria Viglietti, delegata alla “Città del Vino”, l’evento ha messo in luce il meglio del patrimonio enogastronomico italiano, offrendo momenti di confronto e degustazioni.

Assaggi guidati e un pranzo da ricordare

I partecipanti hanno potuto immergersi in un percorso di degustazioni, esplorando vini pregiati, formaggi di alta qualità, salumi artigianali, confetture e dolci tipici. Ogni prodotto è stato presentato dai suoi creatori, creando un legame diretto tra produttori e pubblico.

Il pranzo, firmato dallo chef Giuseppe Verri, è stato il culmine della giornata. Utilizzando i prodotti degli espositori, lo chef ha creato piatti che hanno esaltato le materie prime, accompagnati dai vini della Tenuta Borgolano, una realtà dell’Oltrepò Pavese famosa per il suo approccio sostenibile.

I protagonisti dell’evento

Numerose aziende hanno contribuito al successo dell’iniziativa, ciascuna portando con sé una storia unica di passione e impegno. Tra queste:

Tenuta Borgolano : vini sostenibili dall’Oltrepò Pavese, simbolo di biodiversità.

: vini sostenibili dall’Oltrepò Pavese, simbolo di biodiversità. Salumificio Gran Varzi : produttore del rinomato Salame di Varzi DOP .

: produttore del rinomato . I Mandriani Carni : maestria artigianale nella lavorazione delle carni.

: maestria artigianale nella lavorazione delle carni. Sughi Vestalia : sughi artigianali che combinano innovazione e tradizione.

: sughi artigianali che combinano innovazione e tradizione. La Golosa di Maurizio Curi : confetture genuine, prive di additivi.

: confetture genuine, prive di additivi. Milletti Funghi : funghi coltivati con tecnologie innovative e sostenibili.

: funghi coltivati con tecnologie innovative e sostenibili. Mancini Pastificio Agricolo : pasta realizzata esclusivamente con grano di propria coltivazione.

: pasta realizzata esclusivamente con grano di propria coltivazione. Pura Crocus : zafferano biologico, emblema della Val d’Orcia.

: zafferano biologico, emblema della Val d’Orcia. Dolce Barocco di Alessandro Marchese : arte siciliana nella frutta martorana.

: arte siciliana nella frutta martorana. Skill up Bartender di Alessandro Silvi: cocktail sottovuoto che celebrano la mixology contemporanea.

Sapori e tradizione nel menù dello Chef Verri

Il pranzo è stato un viaggio tra sapori autentici e abbinamenti unici. Ecco alcune delle portate principali:

Antipasti : tartare di manzo con pesche sciroppate e mela rosa, patate al cartoccio con Blu61 e funghi misti.

: tartare di manzo con pesche sciroppate e mela rosa, patate al cartoccio con Blu61 e funghi misti. Primi piatti : mezze maniche con funghi cardoncelli, zucca e guanciale; spaghettoni al ragù napoletano.

: mezze maniche con funghi cardoncelli, zucca e guanciale; spaghettoni al ragù napoletano. Secondi piatti : carne alla brace con cicoria di campo ripassata.

: carne alla brace con cicoria di campo ripassata. Dolce: arance caramellate e mela rosa al forno con cialda di biscotto al vino.

Ogni piatto è stato esaltato dai vini della Tenuta Borgolano, che hanno accompagnato con eleganza ogni portata.

Un successo che guarda al futuro

Grazie all’organizzazione impeccabile curata da Carol Agostini e dal suo team, questa prima edizione si candida a diventare un appuntamento fisso per la promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane. Lanuvio si conferma così una vetrina d’eccezione per il Made in Italy, capace di unire tradizione, innovazione e territorio in un evento indimenticabile.