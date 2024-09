L’Arte nel Portico: dal 26 settembre torna la rinomata manifestazione culturale autunnale a Roma

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La 35ª edizione de L’Arte nel Portico si prepara a vivere tre giorni intensi dedicati all’arte, alla cultura e all’incontro tra comunità. Con un programma che spazia da mostre artistiche a eventi sportivi e musicali, questa manifestazione è diventata un pilastro nel panorama culturale autunnale di Roma. La manifestazione si svolgerà in vari luoghi significativi della città, tra cui i portici di viale Ettore Franceschini, via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Melandri e viale Bardanzellu.

eventi di apertura e presentazione di un libro importante

La presentazione di “Elogio del 3” di **Vincenzo Luciani

La manifestazione avrà inizio giovedì 26 settembre alle ore 16.00 con un evento di grande rilevanza: la presentazione del libro “Elogio del 3” dell’autore Vincenzo Luciani. Questo libro rappresenta una sorta di viaggio attraverso quarant’anni di storie civili che caratterizzano Roma est, una zona di fondamentale importanza per la cultura e la società della capitale.

La presentazione vedrà la partecipazione di figure di riferimento nel panorama culturale italiano, come lo scrittore e poeta Bruno Cimino, il quale ha ricoperto ruoli significativi nel panorama della scrittura e del cinema, e Matteo Simone, psicologo dello sport e specialista in psicologia clinica. A completare il tavolo dei relatori ci sarà Antonio Citti, esponente attivo nel campo della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio attraverso il suo operato in Federtrek.

Le biografie degli ospiti

Le esperienze letterarie e professionali dei relatori arricchiranno ulteriormente l’evento. Bruno Cimino, originario di Tropea e ora residente a Roma, ha fondato nel 1994 il periodico “Il Gazzettino di Tropea e Dintorni,” ed è stato direttore della rivista di poesia “Periferie.” La sua carriera è costellata di opere letterarie pubblicate, molte delle quali dedicano attenzione al suo territorio natale, Tropea.

Antonio Citti, con il suo background variegato, unisce passioni e competenze nell’ambito dell’educazione ambientale e dell’accompagnamento naturalistico, creando un forte legame tra natura e comunità.

Matteo Simone, d’altra parte, porta in dote una vasta esperienza nell’ambito della psicologia dello sport e degli interventi terapeutici, aggiungendo una dimensione interessante alla discussione con la sua expertise.

mostre artistiche sotto i portici

Gli artisti in mostra

L’arte sarà protagonista nei portici di viale Ettore Franceschini durante i giorni della manifestazione, 26, 27 e 28 settembre. Sarà possibile visitare una serie di mostre che evidenziano il lavoro di artisti locali. Tra i partecipanti ci saranno nomi noti del panorama artistico, come Gianluca Ambrosini e Carla Belisari, insieme ad artisti emergenti come Abdellaoui Mohamed e Maura Portentoso. Questi artisti presenteranno opere che mettono in evidenza la ricchezza culturale e la diversità espressiva di Roma.

L’evento offre quindi un’ottima opportunità agli appassionati d’arte e ai curiosi di esplorare un’ampia gamma di stili e tecniche, incoraggiando un interscambio tra artisti e visitatori. La manifestazione si propone di rendere l’arte accessibile a tutti, favorendo un approccio inclusivo.

Il premio Virgilio Melandri

Un altro elemento di interesse è rappresentato dal “Premio Virgilio Melandri,” che si svolgerà nei giorni 27 e 28 settembre in via Meuccio Ruini. Quest’anno il concorso avrà come tema “L’autunno,” un argomento che ispira creatività e riflessione. I visitatori avranno la possibilità di votare le opere esposte, contribuendo così al processo di selezione e premiazione, rendendo l’ingaggio del pubblico una parte integrante dell’evento.

programma degli eventi e partecipazione

Gli eventi culturali e sportivi

Durante le tre giornate dell’evento, sono previsti numerosi eventi culturali e sportivi, programmati per le 16:00, 18:00 e 19:00. Ogni giornata si arricchirà di attività che mirano a coinvolgere ed intrattenere il pubblico, garantendo un’ampia varietà di esperienze culturali. La cerimonia di chiusura, prevista per il 2 ottobre presso l’Auditorium della scuola Minerva in viale Bardanzellu, avrà il compito di riassumere i momenti salienti delle giornate precedenti e celebrare i vincitori delle varie competizioni.

Sostegno e collaborazione

La manifestazione è supportata dalla Sogester e organizzata dall’associazione A.P.S. Il Foro, in collaborazione con diverse associazioni territoriali. Il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma 4 testimonia l’importanza sociale e culturale di quest’evento. Inoltre, diverse realtà locali, tra cui bar e servizi, fanno parte delle giornate di L’Arte nel Portico, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione collettiva.

L’importanza di eventi come L’Arte nel Portico va oltre l’arte stessa. Essi fungono da catalizzatori per la comunità, offrendo spazio per la creatività, il confronto e il rafforzamento dell’identità culturale locale.