L’attrice francese Micheline Presle muore a 101 anni

Addio alla leggenda del cinema francese Micheline Presle

Micheline Presle, icona del cinema francese, è scomparsa all’età di 101 anni nella Casa nazionale degli artisti a Nogent-sur-Marne, lasciando un’eredità di talento e prestigio. Nata a Parigi nel 1922 come Micheline Chassagne, si è affermata come una delle attrici più acclamate degli anni Quaranta, conquistando il pubblico internazionale con film come “Il diavolo in corpo” (1947) di Claude Autant-Lara.

La sua donna (1950) di Jean Negulesco, I guerriglieri delle Filippine (1950) di Fritz Lang e L’avventuriero di New Orleans (1951) con Errol Flynn sono solo alcune delle opere che hanno caratterizzato la sua carriera.

Una carriera ricca di successi e collaborazioni internazionali

Dopo un breve periodo a Hollywood, Micheline Presle ha continuato a lavorare con registi di fama mondiale, distinguendosi per la sua eleganza e versatilità. Tra i suoi ruoli più memorabili, si ricordano interpretazioni in film come L’inchiesta dell’ispettore Morgan (1959) di Joseph Losey, L’assassino (1961) di Elio Petri e La favolosa storia di Pelle d’asino (1970) di Jacques Demy.

La sua collaborazione con registi italiani come Elio Petri e Francesca Archibugi ha arricchito ulteriormente il suo percorso artistico, dimostrando la sua versatilità e talento.

Un’icona del cinema francese e internazionale

Micheline Presle ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema, grazie alla sua sensibilità espressiva e alla sua capacità di interpretare ruoli complessi con grazia e intensità. Con tre matrimoni alle spalle e una figlia, l’attrice ha saputo navigare tra successi professionali e una vita personale ricca di sfide e soddisfazioni.

La sua eredità artistica rimarrà indelebile, continuando a ispirare generazioni future di cineasti e spettatori.

