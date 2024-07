Lavori di ripristino sulla A1 Milano-napoli: chiusura temporanea tra Calenzano e Barberino di Mugello

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Francesca Monti

Gli interventi di ripristino a seguito di un incidente sulla A1 Milano-Napoli comporteranno la chiusura del tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. L’annuncio è stato diffuso da Autostrade per l’Italia.

Percorso alternativo e aggiornamenti sulla viabilità

Dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 20 luglio, i lavori di ripristino porteranno alla chiusura della A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello. Per non subire inconvenienti, si consiglia di prendere l’uscita obbligatoria a Calenzano e percorrere la SP8 per poi rientrare sulla A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

Canali di informazione e supporto

Per rimanere costantemente informati sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, è possibile seguire gli aggiornamenti tramite diversi canali. Le comunicazioni in merito vengono diffuse su Rtl102.5, Rtl102.5 News, Rai Isoradio, Canale5 e La7. È inoltre disponibile l’app Muovy, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, oltre che sul sito autostrade.it. I pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving in area di servizio forniscono ulteriori dettagli utili. Per assistenza immediata, si consiglia di contattare il call center viabilità Muovy al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

In conclusione, l’importante intervento di ripristino sulla A1 Milano-Napoli richiede la temporanea chiusura del tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello. È fondamentale seguire le indicazioni fornite e informarsi costantemente tramite i vari canali disponibili per evitare disagi e agevolare la propria viabilità.