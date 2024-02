Le nuove regole del Codice della strada: stop ai «barcavelox» e alla guida al cellulare

Nuove Regole Stradali: Sanzioni Più Alte e Auto più Potenti per i Neopatentati

La commissione Trasporti della Camera ha proposto 770 emendamenti che potrebbero rivoluzionare le regole stradali in Italia. Tra le novità più significative, si prevede un nuovo reato per chi abbandona gli animali domestici in strada. Secondo una nota del ministero delle Infrastrutture, ci sarà un’aggravante se l’abbandono avviene su strade o pertinenze, considerando la pericolosità di tale comportamento per la pubblica incolumità. In caso di incidente stradale causato dall’abbandono di animali, scatteranno pene simili a quelle per omicidio stradale o lesioni gravi.

Si introduce una specifica aggravante per l’abbandono di animali domestici in strada.

Le pene saranno equiparate a reati gravi come omicidio stradale o lesioni personali.

Nuove Norme sull’Uso dei Cellulari al Volante

Un altro emendamento riguarda l’uso dei cellulari durante la guida. Se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente, la sospensione potrebbe durare una settimana se si superano i 10 punti, e 15 giorni se si è al di sotto di questa soglia. Le sanzioni aumenteranno rispetto al Codice attuale ma diminuiranno rispetto al ddl precedente. In caso di recidiva, la sospensione della patente sarà affiancata da sanzioni economiche più pesanti.

“Le sanzioni aumentano rispetto al Codice in vigore e diminuiscono rispetto al ddl approvato dal governo”.

Limitazioni per i Neopatentati e Titolari di “Foglio Rosa”

Per i neopatentati, ci saranno limitazioni riguardo alla potenza delle auto che potranno guidare. Per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente, sarà vietato guidare veicoli di grossa cilindrata. Inoltre, si introdurrà l’obbligo di effettuare un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane per ottenere il “foglio rosa”. Anche il trasporto di passeggeri su ciclomotori e motocicli sarà vietato per i titolari del “foglio rosa”.

I neopatentati non potranno guidare veicoli di grossa cilindrata per i primi tre anni.

Sarà obbligatorio effettuare esercitazioni specifiche per ottenere il “foglio rosa”.

Queste nuove norme, se approvate, potrebbero cambiare radicalmente il panorama delle regole stradali in Italia, introducendo sanzioni più severe per determinate infrazioni e limitazioni per i neopatentati. La sicurezza stradale e il rispetto delle norme sembrano essere al centro di queste proposte di modifica al Codice della Strada.

