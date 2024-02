Le reazioni di Fedez alla separazione da Chiara Ferragni

Fedez risponde alle voci sulla separazione da Chiara Ferragni

“Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”, così replica Fedez all’interrogativo del giornalista di ‘Pomeriggio Cinque’ riguardo alla sua separazione da Chiara Ferragni. Il rapper, visibilmente infastidito, interrompe bruscamente: “Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?”. Riguardo alle speculazioni su un presunto complotto o montatura, Fedez è categorico: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”. E aggiunge: “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?”.

La risposta decisa di Fedez all’intervistatore

L’intervistatore del programma condotto da Myrta Merlino insiste: “Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…”. Tuttavia, Fedez interviene prontamente: “A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?”. Consapevole del suo status di personaggio pubblico, il rapper spiega: “Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…”. Infine, Fedez annuncia che parteciperà alla sfilata di Donatella Versace oggi, poiché “Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento…”.

Fedez e la sua priorità: i figli

In un’intervista che ha destato grande interesse, Fedez ha ribadito la sua posizione chiara riguardo alle voci che circolano sulla sua separazione da Chiara Ferragni. Il rapper ha sottolineato che, nonostante le speculazioni e le supposizioni del pubblico, la sua attenzione principale è rivolta ai suoi figli. Con fermezza e determinazione, Fedez ha espresso la sua priorità nel proteggere e preservare il benessere dei suoi bambini, lasciando da parte le chiacchiere e le ipotesi esterne sulla sua vita privata.

