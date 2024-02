Lega ritira emendamento sui sindaci ma mantiene quello sui governatori per il terzo mandato

Il Governo boccia l’emendamento della Lega sul terzo mandato dei sindaci

Il Senato si è trovato di fronte a un bivio importante riguardo all’emendamento proposto dalla Lega sul terzo mandato dei sindaci. Tuttavia, il partito di Matteo Salvini ha dovuto fare marcia indietro a seguito del parere contrario espresso dal governo. Questo ha portato al ritiro del testo, confermando una svolta significativa nella discussione in corso in commissione Affari costituzionali.

La posizione di Matteo Salvini sull’emendamento

Durante un’intervista a Agorà su Rai 3, Matteo Salvini ha commentato la situazione in Senato riguardante l’emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori. Mentre il centrodestra appare diviso sull’argomento, con Fdi e Fi contrari alla proposta leghista, Salvini ha dichiarato che il partito continuerà per la propria strada. In merito alla decisione, ha affermato:

«Andranno avanti, lasciamo che i cittadini decidano. Mi sembra sia questione di buon senso».

Limiti ai mandati parlamentari: la visione di Salvini

In merito alla questione dei limiti di mandato per i parlamentari, Matteo Salvini ha sottolineato che attualmente non esistono restrizioni in tal senso. Questo punto è emerso chiaramente durante la discussione sull’emendamento, evidenziando una differenza sostanziale tra i ruoli politici considerati.

