Leonardo avvia un’importante iniziativa di scouting per potenziare la divisione elicotteri e l’aerospazio

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un workshop organizzato da Lazio Innova ha avuto luogo mercoledì 25 settembre, presso la sala Tevere della Regione Lazio, rivelando l’intenzione di Leonardo di espandere la propria rete di partner nella filiera dell’aerospazio e della divisione elicotteri. Questo evento ha riunito imprenditori e rappresentanti di associazioni industriali del Lazio, ponendo l’accento sulle sfide produttive del settore e sulle opportunità offerte dal nuovo programma di scouting.

l’iniziativa “cresciamo insieme”

L’evento, intitolato “Le PMI del Lazio incontrano Leonardo: supplier scouting della divisione elicotteri di Leonardo per il rafforzamento della filiera dell’aerospazio”, ha visto il lancio della nuova iniziativa “Cresciamo insieme”. Leonardo intende coinvolgere oltre 600 aziende distribuite in otto regioni italiane nel tentativo di sviluppare e integrare competenze presenti sul territorio. Questa strategia mira non solo ad instaurare nuove collaborazioni per l’azienda, ma anche a fornire alle piccole e medie imprese nuove opportunità di crescita attraverso partnership strategiche.

Leonardo punta a costruire una rete di fornitori regionali in grado di supportare le sue attività nella divisione elicotteri. Questo approccio consentirà di ottimizzare le capacità produttive e di competenza del territorio, favorendo un’eventuale espansione delle PMI nel mercato globale. Grazie all’implementazione di alleanze strategiche, le piccole e medie imprese potranno affrontare le crescenti sfide competitive del panorama economico attuale.

la strategia di scouting di leonardo

Durante il workshop, sono stati presentati i dettagli della strategia di scouting messa in atto da Leonardo, la quale ha un duplice obiettivo. Da un lato, l’azienda desidera ampliare il numero di attori già presenti nella filiera aeronautica; dall’altro, punta a favorire l’ingresso di nuove realtà ad alta tecnologia provenienti da settori affini come automotive, smart cities e oil & refinery.

Il settore aerospaziale del Lazio è di particolare rilevanza, vantando circa 300 aziende tra grandi, piccole e medie imprese, e impiegando oltre 23.000 addetti. Il fatturato annuale supera i 5 miliardi di euro, rendendo il Lazio uno dei luoghi più dinamici in Italia per quanto concerne l’industria aerospaziale. La sinergia tra il mondo produttivo e il comparto della ricerca accademica è cruciale, poiché consente di attuare innovazioni significative e di mantenere una leadership sia a livello nazionale che internazionale.

il convegno e gli interventi

L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali come Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova. Erano presenti anche dirigenti di Leonardo, tra cui Manlio Cuccaro, chief procurement, services & operations officer, e Piero Rancilio, financial director della divisione elicotteri. La presentazione è stata arricchita dagli interventi di esperti nel campo della fornitura e della catena di approvvigionamento.

Nel suo intervento, l’ingegner Cuccaro ha enfatizzato il supporto che le PMI potranno ricevere da Leonardo, sottolineando l’importanza del trasferimento delle competenze tecnologiche alle piccole e medie imprese. Questo processo di qualificazione, che è spesso complesso e oneroso, è considerato cruciale per favorire la crescita delle aziende italiane nei mercati internazionali dell’aerospazio.

Il dottor Rancilio ha evidenziato il potenziale di crescita delle opportunità per le aziende italiane, il cui accesso a contratti di fornitura potrebbe raggiungere i 1,3 miliardi di euro, con una previsione di crescita fino a 1,7 miliardi entro il 2028. Rancilio ha puntato l’attenzione sulla necessità di creare un’alternativa di fornitura totalmente italiana, capace di garantire una catena di approvvigionamento agile e flessibile.

l’importanza del comparto aerospaziale per il lazio

Il settore aerospaziale rappresenta un’eccellenza economica e tecnologica per il Lazio. La vicepresidente Angelilli ha enfatizzato come la regione ospiti le principali aziende e istituzioni attive nel campo della difesa e dell’aerospazio. La collaborazione con un gruppo di rilevanza internazionale come Leonardo evidenzia il costante impegno della Regione Lazio nel supportare e sviluppare il vasto ecosistema produttivo del territorio, promuovendo innovazione attraverso il coinvolgimento di diversi settori e attori locali.