LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro su Prime: novità, episodi, puntate

Arriva su Prime Video ‘LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro’

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è il nuovo show Original italiano che promette di far divertire il pubblico con cinque episodi avvincenti. I primi due episodi saranno disponibili a partire da oggi, 22 febbraio, seguiti da altri due episodi il 29 febbraio e infine la finale il 7 marzo. Questo show è un’esclusiva di Prime Video, arricchendo l’offerta di intrattenimento per i clienti Amazon Prime in Italia, che già godono di spedizioni veloci e offerte speciali.

Il format di ‘LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro’

In LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, comici professionisti, amatoriali e artisti di vario genere si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per conquistare un posto nella quarta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’. I partecipanti includono maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi e persone comuni con talenti straordinari. La giuria è composta da Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, celebri protagonisti delle edizioni precedenti di ‘LOL’, mentre il presentatore sarà il veterano Mago Forest. Le audizioni si svolgeranno a Milano e Napoli, mentre la finale avrà luogo a Roma, dove verrà incoronato il vincitore. Ogni episodio vedrà inoltre la partecipazione di una guest star che potrà influenzare il destino dei concorrenti.

Dettagli sulla produzione e la distribuzione

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è una produzione di Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 22 febbraio 2024. Con un mix di talento, umorismo e competizione, questo show promette di regalare momenti di puro divertimento al pubblico italiano, confermando il successo della serie ‘LOL’ nel panorama dell’intrattenimento televisivo.

