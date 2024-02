Lombardia: Guidesi prevede un futuro da locomotiva d’Europa

La Lombardia: la locomotiva economica dell’Unione Europea

La Lombardia si conferma come la regione trainante dell’economia dell’Unione Europea, con una crescita del 5,5% nel 2023, secondo i dati del recente ‘Booklet Economia’ del Centro studi di Assolombarda. Questo ritmo di crescita supera di gran lunga quello della Cataluña (+1,1%), del land Bayern (+0,4%) e del Baden-Württemberg (meno dell’1%) nel 2023 rispetto al 2019.

Un ecosistema economico che funziona

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Guido Guidesi, la Lombardia ha un ecosistema economico che funziona grazie al sostegno e all’accoglienza che le aziende ricevono. “Le aziende sono parte integrante della nostra comunità e hanno un ruolo oggettivo non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale”, afferma Guidesi. L’ecosistema lombardo si muove insieme, creando valore aggiunto attraverso la ricerca, la formazione, gli investimenti e l’innovazione tecnologica. La Lombardia è diventata la prima regione manifatturiera d’Europa e ha un piano industriale per il settore manifatturiero, oltre ad essere supportata da altri settori come l’agricoltura e il turismo.

La sfida dell’Alleanza europea delle regioni dell’Automotive

La Lombardia si prepara a guidare l’Alleanza europea delle regioni dell’Automotive a partire dal 1° gennaio 2025. L’assessore Guidesi sottolinea l’importanza di una Commissione europea che sia realistica e permetta ai territori di agire liberamente, garantendo la neutralità tecnologica e un confronto continuo. “Siamo convinti che la libertà d’azione ci consentirà di raggiungere gli obiettivi ambientali in anticipo rispetto alle scadenze europee”, afferma Guidesi. I territori manifatturieri, come la Lombardia, devono essere sostenuti e aiutati per affrontare la sfida della competitività europea e la crescente concorrenza dell’Asia.

L’agricoltura e il costo del credito

L’assessore Guidesi riconosce che ci sono sfide da affrontare per far prosperare l’economia lombarda, come il costo del credito. Il costo della liquidità e l’accesso al credito sono così alti da ritardare gli investimenti già pianificati dalle aziende. Guidesi critica la politica monetaria della Bce, definendola sbagliata e spera che i tassi d’interesse scendano al più presto. Nonostante queste sfide, l’occupazione in Lombardia rimane stabile, dimostrando che l’economia continua a crescere nonostante le previsioni negative. La Lombardia si prepara a continuare la sua crescita e a farlo in modo migliore e più veloce se la Bce annuncerà una riduzione dei tassi d’interesse.

