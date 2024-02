Look Sanremo 2024: Bertè audace, Mahmood elegante – pagelle finale

Sanremo 2024: Le mise originali dei cantanti in gara

La finalissima di Sanremo 2024 è iniziata con grande entusiasmo e originalità. Gli abiti sfoggiati dai cantanti in gara hanno fatto brillare l’Ariston con cristalli, piume, colori vivaci e dettagli metallici. Amadeus, il conduttore, ha dato il via allo spettacolo indossando una giacca nera con cristalli e motivi optical firmata Gai Mattiolo. Un look elegante che ha ottenuto un voto di 7.

Renga e Nek hanno scelto il classico nero, con Renga in un doppiopetto nero e Nek in un abito fumo di Londra. Un effetto gemellini beneducati che ha ottenuto un voto di 6. BigMama ha incantato con un abito rosso bustier fatto di trasparenze e una crinolina portata a vista. Un look molto classy che ha ottenuto un voto di 10.

Gazzelle ha deluso con una giacca di lino indossata sopra una felpa nera. Un look poco elegante che lo ha reso il perdente inglorioso di questa edizione del Festival. Dargen D’Amico, invece, ha indossato un abito bicolor Moschino con più di 2.000 cuoricini di paillettes a contrasto. Un look originale che ha ottenuto un voto di 8. Fiorello ha illuminato il palco con un abito nero contornato da fili di Led. Un look varietà che ha ottenuto un voto di 8.

Il Volo ha scelto tre sfumature di nero, con una giacca, una camicia con la zip e una blusa. Un look total black che ha ottenuto un voto di 5. Loredana Bertè ha indossato un total look Valentino con occhiali da sole a mascherina ‘piumati’. Un look un po’ troppo eccentrico che ha ottenuto un voto di 6-. I Negramaro hanno scelto abiti Giorgio Armani dai tessuti morbidi e accenti orientali. Un look elegante che ha ottenuto un voto di 6. Tananai ha indossato un soprabito grigio super oversize che richiama la celebre giacca XXL di David Byrne. Un look originale che ha ottenuto un voto di 5.

Mahmood ha sfoggiato uno stile street ma con classe, indossando una tuta gold disegnata appositamente per lui da Pierpaolo Piccioli di Valentino. Un look che ha ottenuto un voto di 11. I Santi Francesi si sono presentati in total look bianco, con un abito con giacca bolero per il cantante e una maglia in pizzo trasparente per il tastierista. Un look che ha ottenuto un voto di 9. Diodato ha confermato il suo stile ieratico con un look tutto nero. Un look che ha ottenuto un voto di 5.5.

Fiorella Mannoia ha incantato con un lungo abito da sera di velluto che lasciava scoperto il décolleté. Un look sensuale che ha ottenuto un voto di 7. Alessandra Amoroso ha indossato un abito nero cut-out che lasciava la schiena nuda, realizzato da Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Un look bellissimo che ha ottenuto un voto di 9. Alfa ha mantenuto il suo stile con una t-shirt e un cuoricino, ottenendo un voto di 4. Irama ha sfoggiato un abito nero completo di sciarpina, ottenendo un voto di 7.5. Ghali ha indossato un dolcevita di lurex e un gilet geometrico alla Klaus Nomi, ottenendo un voto di 8. Annalisa ha optato per un longdress nero tutto trasparenze, spacchi e spalline imbottite di Dolce&Gabbana. Un look irresistibile che ha ottenuto un voto di 7.

Angelina Mango ha sfoggiato un body nero e verde con inserti di pizzo e una sovragonna ricamata con jais e cristalli neri. Un look che ha ottenuto un voto di 7 nonostante

