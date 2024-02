Loredana Bertè ambisce all’Eurovision 2024, partecipa a Una Voce per San Marino

Loredana Bertè pronta per la finale di Una Voce per San Marino

Loredana Bertè ha confermato la sua partecipazione alla finale di Una Voce per San Marino, evento che garantisce al vincitore l’opportunità di rappresentare la piccola repubblica all’Eurovision Song Contest 2024. Il direttore artistico del concorso, Pasquale Mammaro, ha rivelato che la cantante sarà presente sul palco sabato, dopo aver superato le incertezze iniziali. Mammaro ha scherzato sul desiderio di Bertè di andare a trovare Borg, ex marito della cantante.

“È riuscita a liberarsi e sabato sarà sul palco. Due ore fa mi ha comunicato che verrà. Mi ha detto scherzando che vuole andare a trovare Borg”, ha dichiarato Mammaro.

Il sogno di Loredana Bertè di partecipare all’Eurovision

Loredana Bertè, vincitrice del Premio della Critica a Sanremo 2024 con il brano ‘Pazza’, ha espresso il desiderio di vincere il festival per poter partecipare all’Eurovision Song Contest. La cantante ha ironizzato sul fatto che così potrebbe disturbare l’ex marito Bjorn Borg, grazie alla sua notorietà in Svezia legata al matrimonio con l’ex tennista.

“Così vado a rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg”, aveva scherzato Bertè.

Una competizione di alto livello a Una Voce per San Marino

La presenza di Loredana Bertè a Una Voce per San Marino non sarà l’unica nota di spicco, poiché la competizione vedrà la partecipazione di altri artisti di rilievo come Marcella Bella e Jalisse. Il direttore artistico Pasquale Mammaro ha sottolineato che il concorso sta diventando una seconda opportunità per gli artisti di Sanremo di accedere all’Eurovision Song Contest.

Mammaro ha evidenziato: “A San Marino Loredana avrà dei rivali all’altezza, ci sarà anche Marcella Bella. Le due fra l’altro sono molto amiche e hanno duettato in una canzone ‘Mi rubi l’anima’. E poi ci saranno anche i Jalisse, che dopo essere tornati sul palco dell’Ariston rischiano di tornare anche all’Eurovision”.

La finale di sabato, condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, vedrà sfidarsi 8 giovani e 8 artisti affermati, con la presenza di giurati illustri come Celso Valli, Mogol e Al Bano.

