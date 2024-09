Lumen: spettacolo teatrale su Marie Curie al Teatro Villa Pamphilj di Roma il 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La domenica 29 settembre, il Teatro Villa Pamphilj di Roma ospiterà “Lumen”, un’opera scritta, diretta e interpretata dall’attrice Annarita Colucci, con la regia assistente di Roberto Andolfi. Questo spettacolo innovativo mescola la danza con elementi poetici, trasportando il pubblico nella vita e nelle opere di un’immensa figura della scienza, Marie Curie. Con una combinazione di prosa, immagini e coreografie, la rappresentazione si propone di illustrare il coraggio e la determinazione che caratterizzarono la vita di Curie, affrontando temi di pregiudizio e discriminazione.

La storia di Marie Curie: una vita dedicata alla scienza

Marie Curie, nativa della Polonia, è una delle scienziate più applaudite del Novecento, famosa per i suoi contributi rivoluzionari in fisica e chimica. Fin dalla giovane età, Curie affrontò le barriere della discriminazione di genere. Fuggire dalla Polonia, dove l’accesso alle università era precluso per le donne, la portò a Parigi, dove avrebbe potuto studiare e perseguire i suoi sogni scientifici. A Parigi, conobbe Pierre Curie, con cui condivise una vita professionale e personale straordinaria.

Nel 1903, Marie e Pierre ricevettero insieme il premio Nobel per la Fisica, grazie alla scoperta di due elementi chimici di fondamentale importanza: il polonio e il radio. Marie Curie divenne così la prima donna a vincere il Nobel. Ma la sua carriera non si fermò qui; nel 1935, vinse un secondo premio Nobel, questa volta per la Chimica, per i suoi studi sulla radioattività artificiale. Quel che rende la sua storia ancora più affascinante è il suo spirito indomito, sempre pronta a combattere contro i pregiudizi e le avversità, un simbolo potente di determinazione.

L’opera luminosa: elementi teatrali e innovativi

“Lumen” non è solo un tributo alla figura di Marie Curie; è un viaggio emozionante attraverso il linguaggio del teatro d’oggetti e dell’immagine. Lo spettacolo si arricchisce di momenti di danza e dimostrazioni pratiche, cercando di comunicare concetti scientifici complessi in modo accessibile. Attraverso il teatro di figura, vengono presentati anche altri grandi scienziati, da Giordano Bruno a Galileo, da Newton a Einstein, creando un legame tra la storia della scienza e il pubblico presente.

La scelta di utilizzare il teatro d’oggetti non è casuale; questo linguaggio artistico permette di rappresentare visivamente idee e teorie scientifiche, trasformando l’astratto in concreto. Gli esperimenti e le dimostrazioni pratiche sono centrali nella narrazione, poiché rendono la scienza meno intimidatoria e più affascinante, facendo leva sull’immaginazione e sul gioco. Questo approccio educativo si rivolge a un pubblico a partire dai 6 anni, rendendo lo spettacolo accessibile anche ai più giovani, i quali possono intrigarsi davanti al mistero e alla bellezza della scienza.

Un messaggio di coraggio e curiosità

Il cuore di “Lumen” risiede in un messaggio universale: il potere della curiosità e della comprensione. Curie ha spesso espresso la sua filosofia con parole forti e determinanti, come quella frase che recita: “Non dobbiamo avere paura di qualcosa, dobbiamo solo comprenderla.” Questo pensiero si riflette in ogni elemento dello spettacolo, dove la scienza non è vista come un campo ostile, ma come una porta aperta verso l’ignoto, offrendo opportunità di crescita personale e collettiva.

“Lumen” rappresenta quindi un invito a superare le paure e ad abbracciare l’ignoto, proprio come fece Marie Curie nella sua vita. Attraverso la sua straordinaria storia personale, lo spettacolo sottolinea l’importanza di sognare in grande e di combattere per l’uguaglianza e la giustizia, enfatizzando il potenziale che ciascuno di noi ha per lasciare un’impronta nel mondo. Con l’acquisto di un biglietto al costo di 7 euro, il pubblico potrà assistere a un’esperienza che celebra non solo una grande scienziata, ma anche il potere della scienza come veicolo di liberazione e comprensione.