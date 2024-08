Lussemburgo a Roma: la capitale italiana si trasforma in un polo del turismo di alta classe

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Redazione

Il panorama degli hotel di lusso a Roma sta vivendo un’espansione senza precedenti, con una proliferazione di nuove strutture che promettono di soddisfare la clientela più esigente. Da suite da trentamila euro a notte a lussuosi palazzi storici convertiti in alberghi, la capitale si posiziona come un’importante meta turistica per viaggiatori facoltosi. L’economia romana sfrutta a pieno questa ondata di turismo deluxe, alimentata non solo da appartamenti privati ma anche da un numero crescente di boutique hotel.

La crescita vertiginosa degli hotel di lusso

Un mercato in espansione

Durante il 2022, il numero di hotel di lusso a Roma è aumentato da 49 a 53, un piccolo ma significativo incremento secondo Federalberghi, che sottolinea come la capitale si posizioni ancora indietro rispetto alle concorrenti europee come Parigi e Londra. Tra il 2023 e il 2026 sono previste oltre venti nuove aperture, la maggior parte delle quali rappresentano strutture pentastellate. Alcuni di questi alberghi sono riaperture di hotel già esistenti dopo un restyling significativo, ma la tendenza generale mostra un forte impegno verso l’espansione del settore.

Luxury Travel Intelligence ha recentemente indicato Roma come seconda nel mondo per nuove aperture di hotel extra lusso, superata solo dalla capitale britannica. Proiezioni favorevoli vedono un aumento del 30% nel numero di camere di lusso entro il 2025, con un raddoppio degli spazi fet le nei prossimi cinque anni.

Le destinazioni più ambite

La trasformazione urbana porta anche alla rigenerazione dei palazzi storici della nobiltà romana. Fondi d’investimento e grandi catene hotelier stanno collaborando per creare esperienze di soggiorno esclusive. I recenti alberghi di alta gamma che si stanno sviluppando possono essere trovati nel cuore storico di Roma, tra il Palatino e il Pincio. Località come piazza Barberini ospitano già cinque nuovi hotel di lusso in una area così ristretta.

Un mix di storia e modernità

Aldilà del Partito Comunista Italiano

Un progetto di particolare rilievo è l’apertura del primo Thompson Hotels by Hyatt d’Italia nel palazzo che fu sede storica del Partito Comunista Italiano. Con circa settanta camere pronte per accogliere turisti e affari entro il 2025, l’apertura rappresenta un netto cambiamento rispetto al passato. Questo è parte di un trend in cui anche spazi significativi dal punto di vista storico e politico vengono trasformati per l’ospitalità.

Investimenti milionari nella capitale

Importanti finanziamenti sono stati messi in atto con l’intento di ristrutturare palazzi storici, come Palazzo Marini, che ospiterà un lussuoso Four Seasons. Questa iniziativa, che prevede 60 stanze deluxe, ha attirato un investimento privato complessivo di 531 milioni di euro. A pochi passi, in piazza del Parlamento, è previsto un nuovo hotel della catena maltese Corinthia, che avrà alla guida gastronomica lo chef Carlo Cracco.

Anche altre sedi storiche, come quella della mensa dei deputati, stanno subendo trasformazioni simili. Ulteriori aperture come Six Senses a Piazza San Marcello e Radisson di fronte all’ex sede del Partito Comunista Italiano dimostrano un modello dove l’hospitality viene arricchita da una forte componente storica.

Il ritorno dell’alta ristorazione e dell’intrattenimento

Grandi nomi e investimenti internazionali

La presenza di grandi nomi del mondo del cinema e della ristorazione sta dando nuova vita al settore. Ad esempio, il Nobu Hotel e Ristorante Roma segna l’ingresso di Robert De Niro nel comparto ospitalità italiano. Questo hotel avrà 122 stanze e include spazi gastronomici di alta classe. La zona di via Veneto vedrà una rapida espansione con diverse nuove aperture, rendendola un nuovo fulcro per il turismo di lusso.

Un’evoluzione del concept del soggiorno

La crescente domanda di esperienze turistiche lussuose richiede un nuovo standard anche in termini di servizi e comfort. Le strutture nuove non solo offrono camere eleganti, ma anche ristoranti gourmet, spa e spazi per eventi, creando una sinergia tra lusso, storia e moderno. Progetti come il Brach Hotel, che aprirà nel 2025, promettono di essere una fusione innovativa di design e accoglienza.

La nuova era della Dolce Vita

Da storiche dimore a hotel di lusso

Il concetto di Dolce Vita, tanto amato a Roma, rivive attraverso questa nuova ondata di aperture hotel di lusso. I progetti presentano un crescente interesse per l’eleganza e la raffinatezza, rivelando come la città si stia preparando a incarnare un’immagine rinnovata. Non è più solo un passaggio turistico, ma anche un punto di riferimento per il jet-set internazionale.

Le aspettative future

Con nuovi fondi investiti per ristrutturazioni e la creazione di album di immagine sempre più ricercato, Roma si avvicina a diventare un leader del turismo di lusso. L’adozione di spazi storici per hotel contemporanei offrirà un’esperienza autentica e unica, mantenendo intatta la cultura, la storia e l’anima della capitale italiana.