Maltempo nel Canavese: Frane, Allagamenti e Danni da Venti Forti

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Frane e Allagamenti a Busano e Noasca

Nelle ultime ore, il Canavese, tra Torino e Ivrea, è stato teatro di eventi meteorologici estremi. A Busano, una casa è stata completamente scoperchiata, mentre diverse auto sono state inghiottite dal torrente in piena come se fossero giocattoli. Una maxi frana ha riversato sulle strade decine di metri cubi di materiale, evitando per un soffio una tragedia. A San Ponso, raffiche di vento hanno raggiunto i 100 chilometri orari, danneggiando gravemente gli edifici e sbriciolandoli in alcuni punti. Queste immagini sono il segno tangibile del maltempo che ha colpito la zona, mettendo in ginocchio interi territori. La pioggia e il vento hanno colpito soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta, causando danni ingenti.

Eventi Eccezionali: Frane, Inondazioni e Danneggiamenti

A Cogne, in località Champlong, un’auto è stata inghiottita dalla furia del torrente, mentre a Noasca il torrente si è ingrossato al punto che la cascata alle porte del paese ha “saltato” il ponte, costringendo alla chiusura della strada. A Locana, nella frazione di Fornolosa, si è verificata una maxi frana, mentre a Noasca la cascata ha superato la strada. I temporali hanno iniziato in modo violento già la sera precedente, con piogge eccezionali: sono caduti 226 millimetri di pioggia in poche ore, una quantità che normalmente si accumula in due mesi. Le precipitazioni record sono state registrate all’Alpe Veglia, seguite da Macugnaga nel Vco e Noasca nel Torinese. Questo fenomeno eccezionale è stato causato da una combinazione di aria fredda, aria subtropicale e geografia locale con le montagne circostanti, che hanno amplificato gli effetti dei temporali.

