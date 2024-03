Maltempo sulle regioni centro-meridionali: attivo l’allerta arancione in Emilia-Romagna

L’arrivo di una perturbazione nel Mediterraneo centrale sta portando instabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali della penisola italiana. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso riguardante le condizioni meteorologiche avverse. Un’allerta arancione è stata diramata per rischio idraulico in Emilia-Romagna, mentre sono state valutate allerte gialle per diversi settori di altre regioni, tra cui Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Precipitazioni intense e forti raffiche di vento: le previsioni meteo nelle prossime ore

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a partire dal pomeriggio di oggi su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Questi fenomeni si estenderanno anche a Basilicata e Calabria dalle prime ore di domani, lunedì 11 marzo, e a Toscana, Umbria e Marche nel corso del primo pomeriggio. Le zone maggiormente interessate saranno quelle tirreniche, dove si avranno rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede inoltre un aumento dei venti, con forti raffiche a prevalente componente meridionale su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria a partire dalla tarda serata di oggi. Sono attese anche mareggiate lungo le coste esposte a causa delle condizioni meteo avverse.

Messaggio importante da tenere a mente nelle prossime ore

Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda a tutti i cittadini nelle regioni coinvolte di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella delle persone a loro care. Il maltempo potrebbe causare disagi e danni, pertanto è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per limitare gli effetti negativi delle avverse condizioni meteorologiche. Restare informati attraverso i canali ufficiali e rimanere al riparo in caso di necessità sono azioni cruciali per affrontare al meglio questa fase di instabilità atmosferica.