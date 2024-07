Maltrattamento di animali: I responsabili identificati grazie ai social

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Giordana Bellante

I due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza dai 14 ai 17 anni, sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Cagliari con l’accusa di maltrattamento di animali dopo aver lanciato un gattino da un ponte a Lanusei, in Ogliastra, Sardegna centro-orientale, e aver condiviso il video sui social. La diffusione virale del filmato ha generato indignazione e sdegno sia sui social che al di fuori di essi, portando all’identificazione dei responsabili. Un ragazzino tiene in mano un piccolo gatto nero mentre una ragazza lo incita a lanciarlo, il tutto ripreso da una terza persona. I ragazzi sono stati chiamati agli uffici del corpo forestale insieme ai genitori per la notifica della denuncia, mentre le autorità stanno lavorando per identificare eventuali altre persone coinvolte nel video.

Petizione per l’inasprimento delle pene: La reazione dell’opinione pubblica

La divulgazione del video ha scatenato una forte reazione dell’opinione pubblica, portando alla creazione di una petizione online su Change.org per chiedere un inasprimento delle pene per i maltrattamenti agli animali. In breve tempo, la petizione ha raccolto quasi 600 firme, evidenziando la gravità dell’episodio. Il promotore della petizione esprime sconcerto per le immagini raccapriccianti e chiede che le pene previste per i maltrattamenti animali, come la reclusione da 3 a 18 mesi o multe da 5.000 a 30.000 euro, vengano applicate al caso in questione. Anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, si è espresso sui social condannando fermamente il gesto e sottolineando l’importanza di inasprire le pene per chi commette atti simili.

La necessità di una maggiore tutela degli animali: Le risposte delle istituzioni

L’episodio del gattino lanciato dal ponte ha messo in luce la necessità di rafforzare la tutela degli animali e di punire con maggiore severità i responsabili di atti di violenza nei loro confronti. Le istituzioni si sono impegnate a dare risposte concrete a questa esigenza, come evidenziato dal dibattito in corso in Commissione sul disegno di legge della Lega che prevede pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali. È fondamentale che episodi come questo non restino impuniti e che venga garantita una maggiore protezione agli esseri viventi non umani, sensibili e indifesi di fronte all’aggressione dell’uomo.

