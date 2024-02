Manconi, don Burgio, Brucale, Aleotti ospiti su Amici e Nemici: Navalny, Assange, Salis e carceri

Prossima puntata di Amici e nemici: ospiti e temi in discussione

Luigi Manconi, don Claudio Burgio, Maria Brucale e Paolo Aleotti saranno gli ospiti della prossima puntata di “Amici e nemici – l’informazione della settimana” in onda sabato 24 febbraio. La trasmissione, in diretta dalle 8.30, affronterà temi come libertà, dissenso, giustizia e detenzione, alla luce di recenti eventi di cronaca che hanno coinvolto aspetti legati alla politica, alla giustizia e al sistema carcerario.

Approfondimenti sui casi di attualità con Luigi Manconi e altri ospiti

In merito ai casi di attualità come Aleksej Navalny e Julian Assange, e al processo in corso su Ilaria Salis e Giulio Regeni, il sociologo Luigi Manconi discuterà con i conduttori Lucia Annunziata e Daniele Bellasio durante la trasmissione.

Focus sul sistema carcerario e la riabilitazione con gli ospiti in studio

Durante la puntata, sarà presente anche don Claudio Burgio, cappellano presso la struttura “Cesare Beccaria” di Milano, per parlare del rapporto dell’Associazione Antigone sugli Istituti penali per minorenni e delle condizioni dei detenuti. Maria Brucale, avvocata e membro del Direttivo di Nessuno Tocchi Caino, affronterà invece il tema delle carceri italiane e delle attività di riabilitazione svolte dai detenuti.

Infine, Paolo Aleotti, giornalista e documentarista, presenterà il suo ultimo libro “Che sapore hanno i muri”, che racconta le storie di detenuti del carcere di Bollate, offrendo uno sguardo approfondito sulle realtà carcerarie italiane.

Questo articolo ha fornito una panoramica dei temi e degli ospiti in arrivo nella prossima puntata di “Amici e nemici”, offrendo spunti di riflessione su questioni cruciali legate alla giustizia, alla libertà e alla vita all’interno del sistema carcerario.

