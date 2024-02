Mandato governatori: Ciriani sostiene l’alternanza, Zaia non è eterno

Regionali in Veneto: il dibattito sul terzo mandato di Zaia

Il dibattito sul terzo mandato per i governatori di Regione è al centro dell’attenzione in Veneto. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato che l’alternanza è possibile e che l’attuale governatore, Zaia, non è eterno. Ciriani ha sottolineato l’importanza di avere un peso proporzionale ai voti ottenuti e ha ribadito l’alleanza del centrodestra come stella polare del suo partito, Fratelli d’Italia.

Il ministro ha anche evidenziato la necessità di una riflessione complessiva sul terzo mandato, sottolineando che non può essere approvato in modo affrettato e improvviso. Ha inoltre affermato che un potere forte come quello del presidente del Consiglio eletto deve essere accompagnato da una durata naturale garantita.

Anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, ha preso posizione sul tema del terzo mandato, sottolineando che non ha paura dei cittadini ma di chi vuole impedire loro di decidere. Centinaio ha evidenziato che se in Parlamento ci sono persone che siedono da decenni e hanno avuto tanto potere, non c’è motivo per cui un presidente di Regione o un sindaco di una grande città non possa candidarsi per la terza volta e chiedere agli elettori di valutare il proprio lavoro. Ha concluso auspicando che il dibattito sul terzo mandato possa essere risolto attraverso un confronto serio e una decisione condivisa.

Il punto di vista del Partito Democratico

Il deputato del Partito Democratico, Lorenzo Guerini, si è detto personalmente favorevole al terzo mandato, sottolineando che la distinzione in base al numero degli abitanti non sembra molto sensata. Guerini ha evidenziato che la politica e i cittadini hanno strumenti per favorire il ricambio quando necessario, come la selezione della classe dirigente da parte dei partiti e il voto e la partecipazione dei cittadini. Ha inoltre affermato che la maggioranza è divisa sul punto, ma che il Partito Democratico dovrebbe essere pronto a discutere del terzo mandato se si aprisse uno spazio per un confronto serio in Parlamento.

Conclusioni

Il dibattito sul terzo mandato per i governatori di Regione in Veneto continua ad animare la scena politica. Mentre il ministro Ciriani e il vicepresidente del Senato Centinaio si sono espressi a favore di un confronto serio e di una decisione condivisa, il deputato Guerini del Partito Democratico si è dichiarato personalmente favorevole al terzo mandato. Resta da vedere come si evolverà la discussione e se si arriverà a una decisione definitiva in merito.

About The Author