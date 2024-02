Manifestanti bruciano fantoccio con sembianze Meloni al corteo di Valerio Verbano

Protesta a Montesacro: Bruciato un Fantoccio di Cartone raffigurante Giorgia Meloni

Oggi a Montesacro, precisamente in via Monte Bianco, si è svolta una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1200 persone. Durante l’evento, un gruppo di manifestanti ha bruciato un fantoccio di cartone raffigurante la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Questo gesto simbolico è avvenuto in memoria di Valerio Verbano, un militante legato ad Autonomia Operaia, tragicamente ucciso a Roma 44 anni fa. Le autorità competenti stanno attualmente analizzando le immagini riprese dalla Polizia scientifica e conducendo le indagini necessarie per fare luce su quanto accaduto.

Indagini in corso sulla Protesta a Montesacro

Ricordo di Valerio Verbano: Protesta a Montesacro

