“Mazzarella di Bper Banca: Accordi con Bei per avvicinarsi alle Pmi”

Bper Banca firma accordi con la Bei per sostenere le Pmi

Bper Banca ha annunciato la firma di due importanti accordi con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle Mid Cap. Questi accordi rappresentano un riconoscimento della solidità e della stabilità di Bper Banca, nonché della sua credibilità e attenzione per le tematiche di sostenibilità.

Un accordo di garanzia diretta Bei

Uno dei due accordi firmati è il primo del suo genere in Italia sotto forma di garanzia diretta Bei. Questi accordi, di notevole entità, stimano di generare investimenti nell’economia per oltre 1,7 miliardi di euro. Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, ha sottolineato l’importanza di questi accordi nel supportare le imprese nello sviluppo di tematiche legate alla sostenibilità e alla transizione energetica. In particolare, Mazzarella ha evidenziato l’importanza dell’operatività nel Mezzogiorno, che permetterà di stabilire relazioni durature con le imprese che operano nel Sud Italia.

Vicinanza alle imprese e supporto alla transizione energetica

La presidente di Bper Banca ha sottolineato la filosofia della banca nel supportare le imprese non solo attraverso finanziamenti, ma anche tramite partnership e consulenza. L’obiettivo è quello di aiutare le imprese in contesti complessi come la transizione energetica, che rappresenta un tema sempre più attuale e importante. Mazzarella ha evidenziato l’interesse del mercato per questi accordi e l’impegno della rete di Bper Banca nel supportare le imprese e rimanere vicina a loro. La rete è stata adeguatamente istruita e formata per garantire il successo di tali interventi.

Consolidamento del ruolo di Bper Banca

La presidente di Bper Banca ha concluso sottolineando i risultati positivi del 2023, che hanno permesso alla banca di consolidare il suo ruolo nel panorama bancario italiano. Mazzarella ha sottolineato la solidità di Bper Banca e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano industriale, anche in tempi brevi.

Gli accordi firmati con la Bei rappresentano un importante passo avanti per Bper Banca nel supporto alle Pmi e alle Mid Cap. Questi accordi consentiranno alle imprese di sviluppare progetti legati alla sostenibilità e alla transizione energetica, contribuendo così alla coesione economica e alla promozione di un futuro più sostenibile.

About The Author