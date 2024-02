Medvedev: la minaccia russa su Kiev

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha espresso la possibilità che l’esercito russo possa raggiungere Kiev, sottolineando che la minaccia proviene da quella direzione. In un’intervista ai media russi, Medvedev ha affermato: “Dobbiamo ancora lavorare molto e seriamente. Sarà Kiev? Sì, probabilmente, dovrebbe essere Kiev. Se non ora, fra un po’ di tempo, forse in qualche altra fase dello sviluppo di questo conflitto”. Ha inoltre spiegato che la città è attualmente controllata da una brigata internazionale di oppositori della Russia, guidata dagli Stati Uniti, rappresentando una minaccia all’esistenza del Paese.

Critiche a Kiev e alla NATO

Medvedev ha criticato aspramente i funzionari ucraini, definendoli burattini senza coscienza né preoccupazione per il futuro del loro Paese. Ha sottolineato che le decisioni vengono prese all’estero e nel quartier generale della NATO. Riguardo al governo di Kiev, Medvedev ha dichiarato: “Le stesse élite che ora governano a Kiev devono andarsene. Alcuni saranno costretti ad andarsene”. L’obiettivo principale, ha aggiunto, è il ritorno dei difensori russi coinvolti nell’operazione, con l’auspicio che si possa raggiungere una soluzione entro l’anno.

Riflessioni su Navalny, Biden e Trump

Rispondendo a domande riguardanti la morte dell’oppositore russo Navalny, Medvedev ha affermato: “Non posso dire nulla di buono su Navalny, per cui non dirò nulla di cattivo”. Ha inoltre commentato la situazione politica internazionale, definendo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come “un vecchio inutile” e la vera minaccia esistenziale per l’umanità, più del cambiamento climatico. Medvedev ha criticato la presunta volontà di Biden di scatenare una guerra contro la Russia. Infine, ha ironizzato su Biden e l’ex presidente Donald Trump, definendoli come personaggi dei fumetti che generano meme e sono fonte di scherzi sui social network.

Questo articolo riassume le dichiarazioni di Dmitry Medvedev riguardo alla situazione in Ucraina, alle critiche alla NATO e al governo di Kiev, nonché alle sue opinioni su Navalny, Biden e Trump.

