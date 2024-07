Mefisto, il quasi-cattivo di “Deadpool & Wolverine”

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nel contesto dell’annunciato film “Deadpool & Wolverine“, i fan della Marvel erano entusiasti all’idea di poter finalmente vedere Mefisto, il famoso diavolo dei fumetti, comparire sul grande schermo. Le speculazioni su una sua possibile apparizione erano state alimentate dai recenti eventi di “WandaVision”, dove il personaggio di Agatha Harkness aveva destato curiosità sugli antagonisti possibili. Tuttavia, l’attesa per Mefisto è stata vanificata quando è emerso che il ruolo principale dell’antagonista sarebbe stato ricoperto da Cassandra Nova.

Mefisto: Il Potenziale Cattivo Sfiorato

In una recente intervista rilasciata a Collider, il regista Shawn Levy insieme alle star Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno svelato che Mefisto era effettivamente considerato come il cattivo del film “Deadpool & Wolverine“. Le idee creative iniziali giocavano con diverse possibilità, ma alla fine si è optato per la scelta di Cassandra Nova come antagonista principale, portando un nuovo interessante dinamismo alla trama.

Il Ruolo di Cassandra Nova e le Scelte di Cast

La decisione di sostituire Mefisto con Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin, ha portato a una profonda riflessione sul legame della nuova cattiva con il Professor X e sulle sfide che avrebbe incontrato nei confronti di Wade Wilson e Logan, interpretati rispettivamente da Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Questa scelta ha fornito un’opportunità unica per esplorare nuove sfaccettature dei personaggi e perturbare le aspettative dei fan.

Future Apparizioni di Mefisto e Rumors su Taylor Swift

La speranza dei fan di poter vedere Mefisto sullo schermo sembra non essere ancora svanita del tutto, con le ultime voci che vedono Sacha Baron Cohen interpretare il demoniaco personaggio nella serie “Ironheart” in arrivo su Disney+. Nel frattempo, le speculazioni su un cameo di Taylor Swift in “Deadpool & Wolverine” sono state fugate da Ryan Reynolds, il quale ha sottolineato che, nonostante l’amicizia tra loro, l’artista non comparirà nel film.

Il Cast e la Produzione di “Deadpool & Wolverine”

Il film “Deadpool & Wolverine” vede un cast stellare, con nomi come Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Matthew Macfadyen, Emma Corrin e molti altri che contribuiscono a modellare questo nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe. Il coinvolgimento dei fan è garantito, con il ritorno di volti noti come Morena Baccarin, Leslie Uggams e Karan Soni, insieme a nuove aggiunte come Lewis Tan nel ruolo di Shatterstar. La direzione produttiva è affidata a Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, promettendo un film avvincente e ricco di sorprese.

“Deadpool & Wolverine”, scritto da un team di talentuosi sceneggiatori, si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile, con l’uscita prevista per il 26 luglio in esclusiva nelle sale. La fusione di azione, comicità e dramma promette di conquistare il pubblico e di offrire un nuovo capitolo avvincente nel mondo dei supereroi Marvel.