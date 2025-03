Roma Appia Run 2025: Domenica 13 Aprile, Partenza alle 9.00 dallo Stadio delle Terme di Caracalla

Ultimo aggiornamento il 26 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

La Roma Appia Run 2025 celebra sport, cultura e spiritualità. Con un percorso unico che include il passaggio alle Catacombe di San Callisto, l’evento si terrà il 13 aprile a Roma. Partecipa all’edizione XXVI di questa corsa storica!

La Roma Appia Run 2025, giunta alla sua XXVI edizione, rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi della capitale. Quest’anno la gara, che si svolgerà il 13 aprile, offre un’esperienza unica, unendo sport, cultura e spiritualità. Con partenza dalle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio Nando Martellini, i partecipanti correranno attraverso alcune delle bellezze più iconiche di Roma, tra cui il passaggio esclusivo alle Catacombe di San Callisto. Un’eccezionale opportunità di vivere il cuore della storia e della spiritualità della capitale.

Il percorso della Roma Appia Run 2025

Il percorso della Roma Appia Run è stato arricchito per questa edizione speciale, offrendo un passaggio esclusivo alle Catacombe di San Callisto. I partecipanti percorreranno un tracciato che include non solo il cuore della Roma antica, ma anche la Via Appia, una delle vie più antiche e affascinanti del mondo. La distanza principale della gara è stata estesa a 16,7 km, con l’aggiunta di una categoria intermedia di 9,9 km, per permettere a un numero maggiore di atleti di partecipare.

Inclusività e partecipazione per tutti

La Roma Appia Run 2025 è pensata per tutti, non solo per i corridori professionisti. Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, ha sottolineato come questa manifestazione sia un evento inclusivo, che favorisce l’accesso allo sport per tutti, incoraggiando la partecipazione di famiglie, giovani e appassionati. Con categorie che spaziano dalla 5 km non competitiva alla 9,9 km competitiva, ogni partecipante può scegliere la propria sfida, godendo della bellezza unica di Roma.

Un’altra importante novità dell’edizione 2025 riguarda il Fulmine dell’Appia, dedicato ai più piccoli. Dopo il grande successo delle passate edizioni, si prevede la partecipazione di oltre 1200 bambini, che prenderanno parte a gare di velocità su distanze che vanno dai 30 ai 100 metri. Questo evento rappresenta un’opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo dello sport in modo divertente e coinvolgente. Le distanze di gara varieranno dai 30 ai 100 metri, con categorie per tutte le età, dai 2 ai 17 anni.

L’importanza della partecipazione internazionale

La Roma Appia Run è diventata un evento di rilevanza internazionale. Con oltre 6000 iscrizioni già registrate e una proiezione che indica un totale di 8000 partecipanti, l’evento conferma la sua popolarità anche fuori dai confini nazionali, con 1000 partecipanti stranieri. L’evento non solo celebra lo sport, ma è anche un’opportunità per scoprire la bellezza di Roma e immergersi nella sua storia millenaria.

Quest’anno, la Roma Appia Run 2025 assume un significato ancora più profondo, grazie alla possibilità di correre attraverso un sito di grande importanza spirituale e storica come le Catacombe di San Callisto. Un passaggio che rappresenta un’ulteriore fusione tra sport, cultura e religione, rendendo questa edizione davvero speciale. Un’occasione unica per atleti e appassionati di vivere un’esperienza che va oltre la semplice corsa.

Partecipazione e iscrizioni

Con l’apertura delle iscrizioni e il superamento delle 6000 iscrizioni, le previsioni indicano un aumento significativo dei partecipanti, con un’ulteriore partecipazione di oltre 1000 stranieri. Un evento che promette di attrarre corridori da ogni parte del mondo, grazie alla unique esperienza di correre su un percorso che tocca alcune delle meraviglie più celebri di Roma.

La Roma Appia Run 2025 è molto più di una semplice gara di corsa. È un evento che promuove la salute, il benessere e la socializzazione. La manifestazione rappresenta anche una vetrina per la città di Roma, portando visibilità internazionale e un flusso di turisti che possono ammirare la bellezza e la cultura della Capitale. L’evento, che si svolge sotto l’egida della Fidal, è sostenuto da numerosi partner istituzionali e commerciali, come Sport e Salute, CONI, Ministero dello Sport e molti altri.

Un incontro di sport, cultura e spiritualità

La Roma Appia Run 2025 è un’occasione imperdibile per correre nella storia, attraversando luoghi simbolici della città, da Terme di Caracalla al Mausoleo di Cecilia Metella, e passando per la splendida Via Appia. Questo evento è molto più di una gara: è un viaggio nel cuore di Roma, un percorso che unisce sport, cultura e spiritualità.

Un evento che, ancora una volta, farà di Roma la capitale dello sport e della cultura. Partecipa anche tu alla Roma Appia Run 2025: vivi l’emozione di correre nella storia!