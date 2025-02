“Menzannotti” di Elektra Nicotra: un album evocativo che celebra la luce dopo l’oscurità

Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2025 by Emiliano Belmonte

Un ritorno atteso con un concept album dal forte impatto emozionale

Dopo sette anni di attesa, Elektra Nicotra torna con “Menzannotti”, un concept album che uscirà il 21 giugno 2025, nel giorno del solstizio d’estate. Composto da nove tracce, il disco è un viaggio sonoro che affonda le radici nei sogni dell’artista, trasformandoli in racconti musicali che esplorano amore, paura, speranza e rinascita.

Il significato di “Menzannotti”: la rinascita dopo l’oscurità

Il titolo si ispira al proverbio siciliano “Cchiù scuru di mezzanotti un po’ fari”, un concetto che racchiude una verità universale: anche nel momento più buio, c’è sempre una via per la luce. Con questo album, Elektra Nicotra racconta un percorso di trasformazione e consapevolezza, fondendo linguaggi musicali diversi in una narrazione suggestiva e innovativa.

Un sound che fonde tradizione e sperimentazione

In “Menzannotti”, Elektra Nicotra combina strumenti tradizionali siciliani, come il marranzano, con chitarre elettriche, violini, percussioni etniche e sintetizzatori, creando un paesaggio sonoro denso e immersivo. Ogni traccia segue una struttura fluida e non lineare, riflettendo la natura frammentata dei sogni, trasportando l’ascoltatore in un viaggio unico.

Un album che si racconta anche attraverso l’arte visiva

Oltre alla componente musicale, “Menzannotti” è un progetto che include un forte impatto visivo. La copertina, realizzata dalla stessa Elektra Nicotra, è un collage digitale ispirato a uno dei sogni narrati nel disco: “A Navi ri Petra”. L’immagine rappresenta il confine tra realtà e immaginazione, un tema centrale dell’album.

“Lentu”: l’omaggio a Tonj Acquaviva

Tra i brani più significativi del disco c’è “Lentu”, impreziosito dalla collaborazione con Tonj Acquaviva, fondatore degli Agricantus e pioniere della world music italiana. “Gli avevo chiesto un parere e lui, con estrema generosità, ha deciso di contribuire con una parte di percussioni incredibile. È stato un dono prezioso che custodirò sempre con gratitudine”, ha dichiarato Elektra Nicotra.

Un mix di influenze per una nuova identità sonora

Da sempre, Elektra Nicotra sperimenta un sound contaminato, mescolando archi mediorientali, bassi dubstep, organi vintage e drum machine elettroniche. Con “Menzannotti”, questa ricerca si evolve ulteriormente, integrando il dialetto siciliano come elemento narrativo e sonoro, creando una fusione unica tra passato e futuro.

I musicisti che hanno collaborato al progetto

Prodotto da Giovanni “Giuvazza” Maggiore (collaboratore di Eugenio Finardi, Levante e Loredana Bertè) e mixato da Andrea Baresi, “Menzannotti” vede la partecipazione di:

Elektra Nicotra – voce, chitarra, mellotron, organo

– Giovanni “Giuvazza” Maggiore – chitarra, tastiere, basso

– Tonj Acquaviva – percussioni su “Lentu”

– Matteo Carbone – chitarra su “Lentu”

– Ilaria Bonanno – violino

– Nello Nicotra – contrabbasso su “Menzannotti”

– Giorgio Indaco – batteria

I videoclip ufficiali che accompagneranno l’album

L’uscita dell’album sarà accompagnata da quattro videoclip ufficiali, diretti da diversi artisti visivi:

“Lentu” – Walter Maria Russo

– “Specchiu” – Olga Rapisarda

– “Salih” – Elektra Nicotra

– “Iaggia” – Carla Danna

I video saranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale dell’artista, offrendo un’esperienza visiva complementare all’album.

Dove ascoltare “Menzannotti”

Dal 21 giugno 2025, “Menzannotti” sarà disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le principali piattaforme di streaming.

“Menzannotti” non è solo un disco, ma un’esperienza che fonde suono, immagine ed emozione, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio tra sogno e realtà.