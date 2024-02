Meteo: Doppia perturbazione con pioggia e neve, previsioni oggi e domani

Maltempo in Italia: Pioggia e Neve in Arrivo

La situazione meteorologica sull’Italia continua a essere caratterizzata da instabilità, con Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, che prevede un periodo di tempo perturbato fino ai primi giorni di marzo. Dopo un breve miglioramento al Centro-Nord, con il ritorno del sole, una nuova perturbazione si sposterà verso il Sud, portando piogge persistenti. La Sicilia, colpita da una grave siccità, potrà finalmente beneficiare di un po’ di pioggia. Tuttavia, nel corso della serata, un nuovo impulso instabile porterà nuove precipitazioni al Nord, con nevicate sulle Alpi sopra i 500 metri e piogge sparse in Toscana e Liguria.

Il Centro-Nord vedrà un miglioramento temporaneo, mentre al Sud si prevedono piogge persistenti.

Le nevicate interesseranno le Alpi sopra i 500 metri, con piogge sparse in Toscana e Liguria.

Maltempo e Rischio di Alluvioni

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un vortice ciclonico che porterà forti piogge, soprattutto in Sicilia e Calabria, aumentando il rischio di alluvioni e allagamenti improvvisi. Mentre il resto del Paese godrà di condizioni più stabili, la situazione peggiorerà nuovamente in serata al Nordovest con l’arrivo di un altro ciclone, preludio a un ulteriore peggioramento previsto per la settimana successiva.

Il Sud sarà colpito da forti piogge e rischio di alluvioni, mentre al Nordovest si prevede un ulteriore peggioramento del tempo in serata.

Prospettive per la Prossima Settimana

La prossima settimana vedrà l’arrivo del ciclone tirrenico sull’Italia, che porterà un lungo periodo di instabilità. Le precipitazioni interesseranno tutte le regioni a giorni alterni, con possibili accumuli significativi, soprattutto al Nord. Le nevicate continueranno sulle Alpi, ma a quote più elevate rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni attuali indicano che questa fase instabile perdurerà almeno fino al 4 marzo, con un tempo migliore che sembra ancora lontano.

Sabato 24 : Piogge sparse al Nord, neve sulle Alpi. Rovesci al Centro, maltempo diffuso al Sud.

Domenica 25 : Peggioramento al Nordovest, bel tempo al Centro, maltempo intenso al Sud.

Lunedì 26: Maltempo diffuso al Nord, piogge sparse al Centro, temporali al Sud.

La tendenza generale rimane quella di un tempo instabile su gran parte del Paese, con piogge e temporali che continueranno a interessare diverse regioni per i prossimi giorni.

