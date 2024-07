Milano Colpita da Una Forte Grandinata Estiva

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Milano è stata improvvisamente travolta da una potente grandinata, con pezzi di ghiaccio delle dimensioni di noci e perfino palle da biliardo. L’evento meteorologico ha destato preoccupazione per la sua intensità, creando danni su tetti, vetri delle auto e lucernari in pochi minuti. Le persone, sorprese dalla furia della grandine, hanno cercato riparo sotto tende e balconi, cercando di difendersi dall’insolita grandinata.

Nessun Ferito Diretto Grazie alle Provvidenziali Riparazioni

Non sono stati segnalati feriti diretti a Milano a causa dei pezzi di ghiaccio caduti improvvisamente dal cielo. Il servizio di emergenza 118 ha confermato che nessuna persona è stata colpita direttamente. Numerose sono state quelle che hanno cercato rifugio sotto tendoni, balconi o nelle aree di servizio delle auto, cercando protezione dalla violenta grandinata.

Il Caos a San Siro Durante il Concerto degli Stray Kids

La zona di San Siro è stata teatro di particolari disagi a causa della grandinata improvvisa, proprio mentre si svolgeva un concerto degli Stray Kids. Migliaia di giovani in attesa del concerto sono stati colti di sorpresa, con fughe e confusioni tra la folla. Le forze dell’ordine locali sono intervenute per garantire la sicurezza, evitando incidenti tra i presenti, senza tuttavia riportare feriti.

Situazione Sotto Controllo Nonostante i Danni

Al momento, non sono stati segnalati incidenti o allagamenti gravi in città, sebbene si siano registrati cedimenti di tegole e cornicioni a causa della grandine. I fiumi Seveso e Lambro sono costantemente monitorati per prevenire situazioni di emergenza, ma al momento non vi sono segnalazioni di criticità.

Risposte Tempestive dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono stati attivi in seguito alla grandinata, con diversi interventi nella zona Nord-Ovest di Milano, in particolare a Cornaredo e Bareggio. Cadute di rami e alberi hanno danneggiato veicoli parcheggiati, provocando danni anche significativi. Fortunatamente, non si segnalano feriti a seguito di tali eventi, ma solo danni materiali.

