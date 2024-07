Miss Merkel: la cancelliera detective

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Francesca Monti

Angela Merkel, una volta in pensione, non si accontenta di godersi il meritato riposo. Nella serie televisiva “Miss Merkel”, in onda su Rai 2 in due episodi distinti, la ex leader tedesca si trasforma in un’investigatrice di casi misteriosi, regalandoci un’interpretazione avvincente del suo ruolo post-politico.

La Serie Tv

I due film, trasmetti in patria nel 2023 e 2024, sono ora disponibili anche per il pubblico italiano. Katharina Thalbach interpreta in modo magistrale la protagonista, affiancata da un cast talentuoso che porta in scena un mix di giallo e commedia, ispirato a personaggi iconici come Miss Marple e La Signora in Giallo.

L’Ispirazione di David Safier

L’idea di dare vita a Miss Merkel è scaturita dallo scrittore tedesco David Safier dopo la fine del mandato di Merkel come cancelliera nel 2021. Spinto dall’ispirazione di un episodio di Colombo, Safier ha immaginato un destino diverso per la sua ex leader, facendola emergere come una detective in pensione pronta a risolvere i casi più intricati.

La Trama

Miss Merkel all’Opera

Angela Merkel decide di mettere a frutto le sue capacità investigative nella ridente Uckermark, sconvolgendo la tranquillità della sua vita da pensionata. La sua voglia di giustizia la porta a collaborare con l’ispettore Hanneman, un detective svogliato, e a svelare loschi segreti nel pittoresco scenario della campagna tedesca.

Morte al Cimitero – 19 Luglio

Una morte inaspettata scuote la quiete di Freudenstadt, con il cadavere di un giardiniere ritrovato tra le lapidi, dando il via a un’intreccio di sospetti e rivelazioni. Mentre Angela si immerge nell’indagine, emerge un sinistro intreccio di ricatti, bugie e oscuri segreti, coinvolgendo una variegata galleria di personaggi.

Morte al Castello – 12 Luglio

Un omicidio in una cornice nobiliare porta Miss Merkel a una festa dal barone von Baugenwitz, dove un avvelenamento sospetto scuote le fondamenta della tranquilla comunità. Tra mogli gelose, amanti disperate e segreti sepolti, Angela si trova di fronte a un enigma da risolvere, sfidando pericoli e intrighi nel suo stile unico.

Il Cast e le Atmosfere

Nel suggestivo scenario della serie, Katharina Thalbach dà vita a un’Angela Merkel impavida e determinata, affiancata da personaggi che aggiungono profondità e intensità alla trama. Ogni dettaglio, dal castello misterioso ai sospetti ben celati, contribuisce a creare un’atmosfera carica di suspense e colpi di scena.