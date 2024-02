Misseri torna libero: Avetrana pronta a riaccoglierlo e a riprendere la sua vita

Michele Misseri torna in libertà dopo 8 anni di carcere per l’omicidio di Sarah Scazzi

Oggi ad Avetrana, la cittadina pugliese che ha fatto da sfondo a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, si respira un’atmosfera di attesa e tensione. Michele Misseri, il contadino 69enne condannato per la soppressione del cadavere della nipote 15enne Sarah Scazzi, è stato rilasciato questa mattina dal carcere di Lecce dopo aver scontato una pena di 8 anni di reclusione.

Mentre la villetta di via Deledda, teatro dell’orribile delitto, è presidiata da polizia e carabinieri, i giornalisti si sono radunati davanti all’ingresso coperto da un telo nero sfilacciato. Nonostante la preparazione dell’abitazione negli ultimi giorni, con la pulizia e il ripristino della corrente elettrica, Michele Misseri non è ancora tornato a casa.

La condanna definitiva per Cosima Serrano e Sabrina Misseri

L’omicidio di Sarah Scazzi ha scosso l’opinione pubblica italiana nel 2010. Dopo una lunga e complessa indagine, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente moglie e figlia di Michele, sono state condannate all’ergastolo per il delitto. La sentenza è stata confermata in via definitiva.

La vicenda ha suscitato grande interesse mediatico e ha diviso l’opinione pubblica. Molti sono coloro che accolgono il rilascio di Michele Misseri con favore, sostenendo che abbia scontato la sua pena e che sia giusto che torni alla sua vita, magari lavorando nei campi come desidera. Altri, invece, chiedono di porre fine al circo mediatico che ha circondato il caso, per preservare la tranquillità della comunità di Avetrana.

L’attesa per il ritorno di Michele Misseri

Nonostante le diverse opinioni sulla vicenda, l’attenzione di tutti è ora rivolta al ritorno di Michele Misseri ad Avetrana. La sua uscita dal carcere ha suscitato grande curiosità e interesse da parte dei media, che si sono radunati davanti alla sua abitazione. Tuttavia, al momento, Misseri non è ancora rientrato a casa.

L’atmosfera che si respira ad Avetrana è carica di tensione e incertezza. La comunità locale è divisa tra coloro che sono pronti ad accogliere Misseri “per fare con lui una partita a carte” e coloro che vogliono conservare la loro tranquillità. In attesa del ritorno di Michele Misseri, la cittadina pugliese rimane al centro dell’attenzione mediatica, mentre la storia di Sarah Scazzi continua a suscitare emozioni contrastanti nella memoria collettiva.

