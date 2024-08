Modifiche significative alla rete tranviaria di Roma: lavoro per nuovi tram e fermate temporanee

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Le modifiche alla rete tranviaria di Roma saranno in atto a partire dalla prossima settimana, interessando diverse linee e portando a una serie di sostituzioni temporanee con servizi bus. Questi cambiamenti sono frutto di lavori di adeguamento legati al deposito di Porta Maggiore, progettati per accogliere nuovi tram lunghi 33 metri. Questa operazione si inserisce nel quadro di altri lavori di grande rilevanza su varie parti della rete, creando disagi ma anche opportunità per un miglioramento dell’infrastruttura.

Lavori di adeguamento al deposito di Porta Maggiore

Dettagli sull’intervento

Il deposito di Porta Maggiore, una struttura storica per la rete tranviaria di Roma, sarà interessato da un significativo intervento di ristrutturazione. Questi lavori mirano a rendere l’impianto adatto all’accoglimento dei nuovi tram, che presentano dimensioni maggiori rispetto ai modelli precedenti. Il progetto richiede un investimento considerevole e una pianificazione accurata, integrando l’adeguamento del deposito con altre opere che già interessano la città.

Oltre al deposito, altri cantieri in corso, come quelli di ristrutturazione della tangenziale Est e i lavori per le celebrazioni giubilari a via Ottaviano e piazza Risorgimento, pongono il traffico e la rete dei trasporti sotto pressione. Le modifiche alle linee tranviarie sono quindi il risultato di una pianificazione più ampia per migliorare e modernizzare il sistema di trasporto pubblico di Roma.

Impatto sulle linee tranviarie

A causa di questi lavori, diverse linee tranviarie subiranno interruzioni. I cittadini e i pendolari dovranno prepararsi a utilizzare servizi alternativi, con l’intento di garantire il minor disagio possibile durante il periodo di transizione. Le autorità comunali e i gestori dei trasporti stanno comunicando attivamente le modifiche attraverso i canali ufficiali, cercando di tenere informati gli utenti.

Fermate e sostituzioni delle linee tranviarie

Cambiamenti dal 5 agosto al 25 agosto

A partire dal 5 agosto, la prima fase delle modifiche riguarderà diverse linee tranviarie. Ogni giorno, le linee 3, 5, 8 e 19 subiranno sostituzioni, integrando autobus al posto dei tram. La linea 3 sarà interamente sostituita da bus, mentre la linea 5 avrà un servizio alternativo di bus 519 sulla tratta da via Prenestina/viale della Serenissima a piazza dei Gerani. Le linee 8 e 19 subiranno cambiamenti simili, con l’aggiunta che le corse da e per Porta Maggiore saranno completamente sostituite. La linea 14, al contrario, manterrà il servizio invariato, continuando a operare senza modifiche.

Nella fascia oraria 7-21, sarà anche chiusa la sede tranviaria di Scalo San Lorenzo, creando ulteriori sfide per coloro che dipendono dai mezzi pubblici. Queste interruzioni non sono rare, data la necessità di lavori di adeguamento e ristrutturazione per garantire un servizio più efficiente e moderno.

Modifiche delle linee dal 26 agosto al 15 settembre

La transizione proseguirà con ulteriori cambiamenti dal 26 agosto al 15 settembre 2023. Durante questo periodo, la linea 3 rimarrà sostituita da servizi bus nella tratta stazione Trastevere-Porta Maggiore, mentre il tram continuerà a operare sulla restante tratta tra Porta Maggiore e Valle Giulia. La linea 5 sarà nuovamente servita da bus nella tratta già citata, e la linea 8 trascorrerà ancora il periodo con sostituzioni totali da bus.

Le linee 2 e 14, al contrario, manterranno il loro servizio regolare, mantenendo quindi un minimo di continuità per gli utenti. Le autorità di trasporto locale continuano a comunicare dettagli e aggiornamenti riguardanti questi cambiamenti attraverso i loro canali ufficiali, cercando di ridurre al minimo il disguido per i cittadini.

Futuro della rete tranviaria: fermate previste fino a novembre

Piano per autunno e novembre

Un’altra fase di modifiche sostanziali è prevista dal 16 settembre al 3 novembre, durante la quale l’intera rete tranviaria sarà sostituita da bus. Questo rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti già abituati ad affidarsi al servizio tranviario, il quale subirà notevoli interruzioni fino all’inizio di novembre. Questa chiusura temporanea anticipa la fase finale dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, volti a garantire un servizio di trasporto pubblico di più alta qualità.

Successivamente, dal 4 novembre fino al primo dicembre, le linee 2, 3, 5, 8 e 19 saranno nuovamente soggette a modifiche temporanee e saranno sostituite da servizi bus. Gli utenti saranno informati tempestivamente su queste interruzioni attraverso comunicazioni ufficiali, permettendo loro di pianificare i propri viaggi con largo anticipo.

Le autorità locali hanno garantito che al termine di questi lavori, a partire dal 2 dicembre, il servizio tranviario tornerà attivo nella sua interezza, promettendo un miglioramento dell’efficienza complessiva della rete. Questi lavori, pur causando disagi temporanei, hanno un obiettivo chiaro: migliorare la rete di trasporti di Roma nel lungo termine, un passo essenziale per una città in continua evoluzione.