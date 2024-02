Morte di Navalny: Orsini smentisce coinvolgimento di Putin

Alessandro Orsini: Putin non coinvolto nell’omicidio di Navalny

Il professor Alessandro Orsini ha escluso qualsiasi coinvolgimento di Putin nell’omicidio di Navalny durante la trasmissione televisiva “Prima di Domani” condotta da Bianca Berlinguer su Rete4. Secondo Orsini, al momento attuale non ci sono prove che possano incriminare direttamente il presidente russo. In merito alla possibilità di futuri sviluppi, ha dichiarato: “E’ possibile che questi documenti vengano fuori più avanti, ma allo stato attuale delle nostre conoscenze non ci sono”.

Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, Alessandro Orsini, ha sottolineato la possibilità di esprimere una “condanna morale” nei confronti del regime detentivo di Navalny, senza però poter confermare un coinvolgimento diretto di Putin nell’omicidio. Questa posizione evidenzia la complessità della situazione e la necessità di valutare attentamente le informazioni disponibili.

La dichiarazione di Alessandro Orsini apre a possibili sviluppi futuri e approfondimenti sull’omicidio di Navalny e sul coinvolgimento di Putin. La chiarezza nel distinguere tra condanne morali e responsabilità dirette è fondamentale per una corretta valutazione della situazione. Resta da vedere se nuove prove o documenti possano emergere in grado di fare luce su questa complessa vicenda.

