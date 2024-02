Mostra ‘Artemisia’ a Roma: riflessioni sui diritti delle donne

Mostra ‘Artemisia’: Celebrare l’Arte al Femminile

La Galleria Gard e l’Associazione culturale Soqquadro presentano la prima edizione di ‘Artemisia’, una mostra dedicata alle donne artiste in occasione dell’otto marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L’evento si terrà presso la Gard – Galleria Arte Roma Design di Roma e ospiterà opere di undici talentuose artiste: Paola Arenella, Maria Rita Azzaro, Francesca Bianchi, Frida Di Luia, Alessandra Lama, Sonia Mazzoli, Alessandra Morricone, Marisa Muzi, Maria Paola Pagliari, Pigotta 08, Mariana Pinte, Vincenza Spiridione e Angela Violo. Le opere esposte includono dipinti, fotografie e installazioni, offrendo al pubblico una variegata panoramica artistica.

“La mostra ‘Artemisia’ si propone come un momento di riflessione e rivendicazione dei diritti delle donne nel mondo dell’arte”, spiegano i curatori. In particolare, si pone l’attenzione sulla discriminazione delle donne nel campo lavorativo, sottolineando come la svalutazione del ruolo femminile ostacoli l’indipendenza e la valorizzazione delle competenze. Si fa riferimento alla figura storica di Artemisia Gentileschi, pittrice del 1600, la cui vicenda personale evidenzia le sfide affrontate dalle donne artiste nel corso della storia.

L’eredità di Artemisia: Coraggio e Tenacia delle Donne Artiste

Artemisia Gentileschi, celebre pittrice del Seicento, rappresenta un simbolo di forza e determinazione per le donne artiste. Vittima di violenza e discriminazione, Artemisia lottò con coraggio per far valere la propria verità in un contesto ostile e patriarcale. I curatori sottolineano che, sebbene le sfide affrontate dalle artiste contemporanee siano diverse da quelle vissute da Artemisia, la mostra intende celebrare la resilienza e la determinazione necessarie per affermarsi nel mondo dell’arte.

“La mostra ‘Artemisia’ offre uno spazio esclusivamente dedicato alle voci femminili nell’arte, evidenziando la tenacia e la creatività delle artiste partecipanti”, affermano gli organizzatori. L’iniziativa si propone di valorizzare il contributo artistico delle donne e di promuovere una riflessione sulla parità di genere nel settore culturale.

Dopo l’inaugurazione prevista per domani, la mostra ‘Artemisia’ sarà aperta al pubblico presso la Gard – Galleria Arte Roma Design di Roma, situata in via Dei Conciatori 3/I. Gli interessati potranno prenotare la visita contattando il numero +39 3403884778 o inviando una mail a soniagard@gmail.com. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo artistico delle donne e celebrare la creatività al femminile.

