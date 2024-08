Musica e poesia uniti al Premio Ischitella-Pietro Giannone: grande attesa per l’edizione 2024

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La tradizione musicale si fonde con la poesia al Premio Ischitella-Pietro Giannone, un evento che celebra la cultura italiana mediante un dialogo tra letteratura e musica. La manifestazione, giunta alla sua edizione del 2024, promette di stupire il pubblico con performance artistiche che spaziano dal canto popolare alla lirica. Quest’anno, il programma include nomi di spicco e talenti emergenti, rendendo l’evento un must per gli appassionati di cultura e musica.

La tradizione musicale del Premio Ischitella-Pietro Giannone

L’importanza del coro popolare

Il Nuovo Coro Popolare di Roma torna a essere protagonista in questa edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone, un ensemble che si distingue per il suo vasto repertorio in dialetto. La scelta di includere una formazione che valorizza le tradizioni folcloristiche riflette un forte desiderio di omaggiare le radici culturali italiane. Canti e melodie che parlano di storie, persone e paesaggi contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Il coro non solo rivisita brani classici, ma introduce anche nuove composizioni, rendendo omaggio a una tradizione viva e in continua evoluzione.

L’esibizione di Luca D’Apolito e la sua influenza

Un altro elemento di richiamo è la presenza del giovane cantastorie folk Luca D’Apolito, noto per la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico con le sue narrazioni musicali. Il suo repertorio, ricco di aneddoti legati alla tradizione popolare, si integra perfettamente con il tema della manifestazione. D’Apolito riesce a risvegliare emozioni e ricordi, rendendo ognuna delle sue esibizioni un’esperienza coinvolgente. La sua partecipazione è un segno della volontà di rinnovare e preservare la tradizione attraverso una nuova interpretazione.

La soprano Michela Marconi: un talento da scoprire

Formazione e carriera di Michela Marconi

La soprano Michela Marconi, romana di nascita, porta un’esperienza ricca e variegata che promette di incantare il pubblico. Con un’educazione accademica di alto livello, laureata in Lettere Classiche e diplomata presso il Conservatorio di S. Cecilia, Marconi ha accumulato una serie di successi nel mondo della musica. I suoi concerti, che spaziano dalla musica operistica alle performance da camera, le hanno conquistato un posto di rilievo sia in Italia che all’estero. Marconi non è solo un’eccezionale interprete, ma anche un’insegnante appassionata che trasmette il suo amore per la musica agli studenti.

Repertorio e successi

La soprano ha all’attivo diverse registrazioni, tra cui un CD dedicato alle romanze di F. P. Tosti e un’altra raccolta di cantate barocche intitolata “Meditazioni Organistiche”. Marconi si esibisce regolarmente in importanti venue, dimostrando una versatilità che le consente di affrontare un ampio repertorio, con brani cantati in diverse lingue come tedesco, inglese, francese e russo. La sua capacità di interpretare la canzone napoletana e romana aggiunge una dimensione speciale alla sua partecipazione al Premio Ischitella-Pietro Giannone.

Presentazione e conduzione dell’evento

Il ruolo di Henos Palmisano

L’evento del Premio Ischitella-Pietro Giannone si arricchisce della conduzione di Henos Palmisano, che si distingue per il suo stile estroso e coinvolgente. La sua presenza promette di rendere le esibizioni ancora più vivaci, grazie alla sua capacità di interagire con il pubblico e di presentare i brani in modo accattivante. Palmisano, con la sua esperienza, aiuterà a creare una cornice ideale per le performance, integrando il reading dei poeti vincitori con momenti musicali che arricchiranno l’atmosfera della manifestazione.

Il contesto del reading poetico

L’evento non è solo una celebrazione musicale, ma anche un riconoscimento della parola scritta. I poeti vincitori, i cui lavori saranno letti durante la manifestazione, avranno l’opportunità di unire le loro creazioni alla musica, creando un’esperienza multisensoriale unica. Lo splendido scenario del B&B Torre del Lago a Foce Varano offre una cornice ideale per questo connubio di arte e cultura, promettendo un pomeriggio e una serata indimenticabili il 6 settembre 2024.