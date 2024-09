Nasce ‘La città della gioia’: riqualificazione della ex fiera di Roma per un futuro sostenibile

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Redazione

La riqualificazione della ex Fiera di Roma segna un passo importante verso lo sviluppo urbano sostenibile e la valorizzazione del territorio. Il progetto ‘La città della gioia’, frutto di un concorso internazionale, è stato ideato da un consorzio di esperti del settore, tra cui Acpv Architects, Arup, Asset e P’Arcnouveau. Presentato in una cerimonia ufficiale dal sindaco Roberto Gualtieri, questo masterplan non solo trasformerà l’area, ma darà anche nuovo impulso all’economia locale e migliorerà la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto: obiettivi e strutture previste

Una visione integrata per il rilancio urbano

Il masterplan ‘La città della gioia’ si estende su una superficie utile lorda di oltre 44.000 mq, con un’emphasis particolare sull’uso abitativo, in risposta alle crescenti esigenze abitative di Roma. In particolare, l’80% della superficie, corrispondente a oltre 35.000 mq, sarà destinato ad uso residenziale. Tra queste aree, sono previsti oltre 7.000 mq vincolati per l’housing sociale, a sottolineare l’attenzione per le politiche abitative e sociali.

Il restante 20% della superficie, oltre 8.800 mq, sarà destinato a uso non residenziale, con circa 6.800 mq riservati a servizi direzionali e 2.000 mq a spazi commerciali. Questa struttura mira a creare un mix equilibrato di appartamenti, uffici e negozi, riflettendo una pianificazione urbana moderna e integrata.

Un’area verde per il benessere della comunità

Un elemento di particolare attenzione nel masterplan è l’incremento significativo delle aree verdi e dei servizi pubblici. Si prevede che il 50% delle superfici sarà dedicato a spazi verdi e servizi, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e della vita urbana. A tal proposito, l’area avrà un aumento della permeabilità del suolo di circa 3,9 ettari, restituendo così una significativa porzione dell’area all’ambiente naturale.

Inoltre, l’area interamente pedonale, concepita per favorire il camminare e l’interazione sociale, comprenderà due nuove piazze pubbliche: la Piazza del Sole, localizzata a nord su viale Tor Marancia, e la Piazza degli Eventi, a sud su via dei Georgofili. Queste piazze non solo saranno centri di aggregazione, ma anche strumenti per ospitare eventi pubblici e iniziative culturali, contribuendo ad animare il quartiere.

Tempistiche e impatti attesi

Cronoprogramma delle opere

Le prime fasi di attuazione del progetto prevedono l’avvio delle demolizioni nel 2025, seguite dalla posa della prima pietra nel 2026. Questi passaggi segnano l’inizio di una trasformazione che si orienta verso una città più vivibile e inclusiva. Il tempo di realizzazione è fondamentale per garantire una pianificazione accurata e uno sviluppo armonico di tutte le aree interessate.

Benefici per la comunità e l’economia locale

Il progetto non si limita a ridefinire l’area della ex Fiera di Roma, ma ha anche obiettivi di ampio respiro, come la promozione dell’inclusione sociale e la rinascita economica. L’inserimento di spazi per servizi direzionali e commerciali è progettato per stimolare l’occupazione locale, offrendo nuove opportunità lavorative e un rinvigorimento dell’economia di zona.

Inoltre, la creazione di un hub della conoscenza e della crescita consapevole rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un’ecosistema educativo e culturale che favorisca l’interazione tra cittadini, studenti e professionisti. Questo approccio mira a sviluppare competenze e opportunità per la comunità, favorendo un ambiente di apprendimento continuo e inclusivo per tutti.

Il progetto ‘La città della gioia’ promette quindi di rivoluzionare l’area della ex Fiera di Roma, non solo attraverso nuove costruzioni e servizi, ma anche restituendo spazi vitali alla comunità e al territorio, in un’ottica di sostenibilità e progresso sociale.