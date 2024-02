Numeri estrazione vincente Superenalotto 10/02/2024

Ultima estrazione del Superenalotto: nessun vincitore del jackpot

Nell’ultima estrazione settimanale del Superenalotto, avvenuta il 10 febbraio 2024, nessun giocatore è riuscito a centrare né il ‘6’ né il ‘5+1’. Tuttavia, sono stati realizzati due ‘5’, che hanno fruttato a ciascun vincitore la somma di 103.608,93 euro. Una delle schedine vincenti è stata giocata presso un tabaccaio di Brescia, mentre l’altra è stata acquistata in un bar di Guidonia Montecelio, nella provincia di Roma. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 59,9 milioni di euro. L’estrazione successiva è prevista per martedì 13 febbraio, dando il via alle estrazioni settimanali.

Come si gioca al Superenalotto e quanto costa una schedina

Per partecipare al concorso del Superenalotto, è possibile giocare una schedina minima, che consiste in una colonna composta da 6 numeri. Tuttavia, è anche possibile effettuare una giocata massima, che comprende 27.132 colonne, utilizzando i sistemi a caratura. In questo caso, è possibile acquistare quote singole al costo di 5 euro ciascuna, permettendo a un numero elevato di giocatori di condividere una eventuale vincita. Ogni combinazione presente nella schedina ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar comporta un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione

La combinazione vincente dell’ultima estrazione del Superenalotto, avvenuta il 10 febbraio 2024, è stata la seguente: 43, 62, 72, 73, 85, 86. Il numero Jolly estratto è stato il 58, mentre il numero Superstar è risultato essere il 17. Purtroppo, non sono stati realizzati né il ‘6’ né il ‘5+1’ in questa estrazione. Tuttavia, sono stati centrati due ‘5’, che hanno premiato i fortunati vincitori con la somma di 103.608,93 euro ciascuno.

