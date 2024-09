Nuno Tavares: il terzino-portoghese rivoluziona la Lazio con prestazioni eccezionali

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le recenti prestazioni di Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio, stanno facendo esplodere l’entusiasmo tra i tifosi e al vertice della società. Arrivato in un contesto di scetticismo, Tavares si sta dimostrando un elemento indispensabile per la squadra di Marco Baroni. I numeri parlano chiaro: il suo impatto nel massimo campionato italiano è senza precedenti, garantendo un’importante rinascita per il club biancoceleste.

Il record di assist di Nuno Tavares in Serie A

Nuno Tavares sta scrivendo la storia della Serie A, stabilendo un record che nessun altro giocatore aveva mai raggiunto. Durante la partita contro il Torino, il portoghese ha servito un assist per il gol di Guendouzi, portando il suo conto personale a quattro passaggi decisivi nelle prime quattro apparizioni in campionato, escludendo i primi due match contro il Venezia e l’Udinese.

Questa straordinaria performance ha posizionato Tavares in cima alle statistiche della Serie A, rendendolo il primo giocatore a ottenere così tanti assist nei suoi esordi. Con due assist contro il Milan e uno contro la Fiorentina, il terzino sta dimostrando di avere una visione di gioco e un’abilità nel creare occasioni che raramente si vedono nella massima serie del calcio italiano. La sua capacità di adattarsi rapidamente al livello competitivo della Serie A non solo mette in risalto le sue doti individuali, ma sottolinea anche l’importanza di un buon inserimento in un contesto nuovo.

Una comparazione con Maicon: le qualità distintive di Tavares

Tavares si sta rapidamente affermando come una figura chiave nei piani di Marco Baroni, grazie a una combinazione di velocità, potenza fisica e tecniche di alto livello. I suoi tratti distintivi richiamano alla mente le prestazioni di Maicon, un ex giocatore di punta in Serie A noto per la sua capacità di spingere lungo la fascia e fornire assist decisivi.

La sua esplosività offensiva e la resistenza fisica gli permettono di coprire ampie porzioni di campo, creando una costante minaccia per le difese avversarie. A dimostrazione di ciò, Nuno Tavares ha dimostrato di essere a suo agio non solo con il piede forte, ma anche con quello debole, rivelando una versatilità che sta facendo la differenza per la Lazio. La collaborazione con Zaccagni sulla corsia mancina si sta rivelando un’arma letale per gli avversari, rendendo le azioni della Lazio più fluide e imprevedibili.

La soddisfazione di Lotito per l’acquisto di Tavares

L’arrivo di Nuno Tavares sotto la gestione di Claudio Lotito ha suscitato inizialmente scetticismo, dati i precedenti problemi fisici del calciatore all’Arsenal e al Nottingham Forest. Tuttavia, la sua attuale performance ha dimostrato che Lotito ha fatto un affare eccellente nel portare il terzino a Roma. Acquisito con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro, Tavares si posiziona ora come uno dei punti di forza della formazione laziale.

Questa transazione si sta rivelando vantaggiosa non solo dal punto di vista economico, ma anche sportivo, essendo Tavares uno dei giocatori più promettenti delle ultime settimane. Lotito sta ora raccogliendo i frutti di una strategia di mercato che inizialmente era stata oggetto di critiche. La performance di Tavares è un segno tangibile di come un calciatore possa cambiare le dinamiche di una squadra e contribuire a un’inversione di tendenza in un contesto competitivo come quello della Serie A.