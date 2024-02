Nuova piattaforma immobiliare Checasavuoi.it per giovani acquirenti

Nasce Checasavuoi.it: la piattaforma digitale per i giovani acquirenti di casa

Checasavuoi.it è la nuova piattaforma digitale che si rivolge ai giovani alle prese con l’acquisto della loro prima casa, offrendo un’esperienza utente dinamica e accattivante. L’obiettivo principale è semplificare l’intero processo di acquisto, ristrutturazione e arredamento degli immobili in tutto il territorio nazionale, garantendo un notevole risparmio economico. Grazie a importanti convenzioni, sconti e canali preferenziali con le principali aziende del settore immobiliare italiano, Checasavuoi.it si propone di aiutare tutti a realizzare il sogno della prima casa.

La piattaforma offre la possibilità di accedere a sconti e convenzioni esclusive, rendendo più accessibile il mercato immobiliare ai giovani acquirenti. Secondo un comunicato stampa, Checasavuoi.it è un alleato prezioso per coloro che desiderano raggiungere l’importante traguardo dell’acquisto della prima casa.

Un percorso di formazione e le sfide del mercato immobiliare

Checasavuoi.it ha anche sviluppato un percorso gratuito di formazione di base per coloro che vogliono approfondire le dinamiche del settore immobiliare e affrontare con maggiore consapevolezza le fasi operative coinvolte. Secondo Emanuele Borriello, amministratore unico di Vea Group srl, il mercato immobiliare sta attraversando un periodo critico, con un calo delle compravendite dell’11% nel 2023. In particolare, i giovani sotto i 36 anni, a causa dei bassi salari, trovano difficoltà nell’acquistare la loro prima casa e spesso sono costretti a condividere abitazioni in affitto in condizioni precarie. Le nuove normative, come la Direttiva Case Green, che imporranno requisiti energetici più stringenti, renderanno ancora più complesso il panorama immobiliare, limitando le opportunità per i giovani acquirenti.

Collaborazioni e vantaggi per i giovani acquirenti

Emanuele Borriello, insieme ai soci Alice Irene Fabbrica e Vladimir Senyuk, ha fondato Checasavuoi.it con l’obiettivo di fornire uno strumento pratico e smart ai giovani in cerca della loro prima casa. La piattaforma ha coinvolto i principali attori del settore immobiliare nazionale, istituti di credito, aziende di traslochi, imprese di ristrutturazione, professionisti e fornitori di servizi per offrire sconti fino al 50% su prodotti e servizi. Tra le collaborazioni più significative, quella con Facile Immobiliare che offre la possibilità di acquistare casa con una commissione agevolata del 2,5% e un credito fino a 1.000 euro per l’onere notarile. Inoltre, grazie al partner Agl Aste Immobiliari, è stato riservato un coupon sconto del 50% sui servizi offerti per le aste giudiziarie. Altri vantaggi includono mutui agevolati, sconti sull’arredamento, ristrutturazioni a prezzi vantaggiosi, supporto professionale e offerte dedicate per luce, gas, internet e telefonia.

“In un mercato immobiliare italiano frammentato, Checasavuoi.it si propone di essere un punto di riferimento per i giovani acquirenti, offrendo soluzioni convenienti e un supporto completo per risparmiare tempo e denaro”, afferma Emanuele Borriello. La presentazione ufficiale di Checasavuoi.it si è svolta al Westin Palace di Milano, con la partecipazione di importanti figure del settore e rappresentanti di aziende e associazioni di categoria.

About The Author