Nuove turbolenze per i vip di Eurosky: pignorato il conto condominiale e avvisi ai soci

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Recentemente, i residenti del grattacielo Eurosky a Roma, inclusi nomi noti come Gregorio Paltrinieri, Francesco Totti e Laura Pausini, hanno ricevuto comunicazioni di un cambiamento dell’IBAN per il versamento delle spese condominiali. La lettera, inviata dall’amministratrice Alessandra Meozzi, ha suscitato preoccupazioni tra i condomini riguardo a un nuovo pignoramento del conto condominiale operato da Ecogena, società energetica di Acea. Questa situazione evidenzia i debiti milionari accumulati e le difficoltà nella gestione del condominio da parte dell’amministratrice.

rapporti burrascosi tra amministrazione e fornitori

La storia della gestione condominiale

Le problematiche tra l’amministrazione condominiale di Eurosky e la società Ecogena risalgono a diversi anni fa. Il contratto iniziale tra le due parti è stato stipulato nel marzo 2013, ma le prime avvisaglie di disaccordo si sono manifestate nel marzo 2021. In un’assemblea condominiale, l’amministratrice Meozzi ha proposto un piano di rientro per saldare oltre mezzo milione di euro in fatture arretrate. Nonostante l’approvazione del piano, i debiti si sono accumulati, portando a ulteriori richieste di piani di rientro non rispettati.

La crescente tensione e il debito accumulato

Nel luglio 2023, Ecogena ha quantificato il debito del condominio a 916.897 euro, non solo dovuti a fatture non pagate, ma anche a rate di piani di rientro precedenti mai rispettati. A seguito del deterioramento della situazione, i residenti hanno notato un aumento insopportabile della temperatura negli ambienti e hanno lamentato scarso funzionamento degli impianti di climatizzazione. Questa segnalazione ha anticipato decisioni drastiche da parte di Ecogena, che ha proceduto a sospendere l’erogazione dei servizi di acqua calda e climatizzazione a partire dal 5 agosto.

interventi legali e misure d’urgenza

L’intervento del tribunale

Dopo la sospensione dei servizi, posizionata all’inizio di agosto, l’amministrazione condominiale ha chiesto l’intervento del tribunale di Roma, ottenendo un decreto d’urgenza per il ripristino dei servizi essenziali, in quanto uno dei residenti era gravemente disabile. Tuttavia, il tribunale ha anche stabilito delle condizioni stringenti per garantire la continuità dell’erogazione, chiedendo un deposito cauzionale di 700mila euro da fornire entro 45 giorni.

Decisioni controversie e approvazioni di distacco

Tra gli eventi più significativi, nel settembre 2023, Meozzi ha chiesto l’approvazione per il distacco dai servizi di Ecogena, ottenendo i voti necessari, ma non senza contestazioni da parte di alcuni condomini. Inoltre, Meozzi ha tentato di implementare un’alternativa con l’affitto di gruppi frigo, un tentativo che ha sollevato ulteriori polemiche e che non ha avuto l’esito sperato.

la situazione finanziaria critica

Le mail e il debito in crescita

Il tumulto è aumentato a febbraio 2024, quando i condomini hanno ricevuto la notizia di un debito complessivo nei confronti di Ecogena che superava i 1,2 milioni di euro. Questo importo comprende non solo le fatture scadute, ma anche spese legali accumulate e interessi, evidenziando una gestione finanziaria sempre più problematica da parte dell’amministrazione condominiale.

La decisione del pignoramento

Con il debito in costante aumento e la mancanza di trasparenza nei bilanci condominiali, Ecogena ha richiesto il pignoramento del conto corrente del condominio, una misura drastica ma necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell’azienda. La reazione di Meozzi è stata di contestare gli importi richiesti, proponendo un’opposizione all’esecuzione, ma la sua posizione non ha trovato riscontro nel giudice.

La situazione all’Eurosky Tower si fa sempre più complessa e tesa, lasciando i residenti in una situazione di incertezza, mentre continuano a emergere problematiche legate alla trasparenza e alla gestione dei fondi condominiali. La storia di questo grattacielo di lusso fa emergere questioni di importanza sociale e legale che meritano un attento monitoraggio.