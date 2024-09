Nuovi 77 posti letto al San Filippo Neri: un passo avanti per la sanità pubblica nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

Il San Filippo Neri, una struttura ospedaliera di primaria importanza nella regione Lazio, sta per affrontare una significativa trasformazione con l’aggiunta di ben 77 nuovi posti letto di degenza. Questi letti verranno distribuiti tra diverse specialità mediche, inclusi neurochirurgia, chirurgia vascolare, otorinolaringoiatria, cardiologia e Terapia Intensiva e Sub Intensiva. Questo intervento, atteso da tempo, promette di migliorare la qualità delle cure e l’assistenza complessiva ai pazienti della struttura.

Un’innovazione attesa

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha espresso il suo entusiasmo durante l’inaugurazione dei nuovi posti letto. “Questa è una bella giornata per il San Filippo Neri e per il Servizio Sanitario Regionale”, ha dichiarato. L’inaugurazione segna la fine di un lungo percorso caratterizzato da attese e difficoltà organizzative. La pianificazione dei nuovi letti deriva da una ristrutturazione mirata degli spazi ospedalieri, volta a garantire una risposta più efficace alle esigenze della popolazione.

Questa iniziativa non è isolata; si inserisce all’interno di un piano più ampio di rinnovamento e modernizzazione dell’ospedale, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno. Il prossimo passaggio prevede l’apertura di un nuovo polo radiologico e l’ampliamento delle aree di pronto soccorso e di attesa. È previsto un incremento complessivo fino a 104 posti letto, finanziati grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro derivanti da fondi pubblici.

L’impatto sull’assistenza sanitaria

L’aumento dei posti letto è un passo cruciale per affrontare la crescente domanda di servizi sanitari nella Regione. “Tutto questo significa aumentare l’offerta per i pazienti e ridurre i tempi di attesa”, ha proseguito Rocca, sottolineando le opportunità collegabili alle nuove assunzioni di personale medico. Questi nuovi innesti non solo sosterranno un servizio sanitario più efficiente, ma miglioreranno anche l’utilizzo delle ultime tecnologie in ambito sanitario.

In questo contesto, l’impegno del personale, sia medico che amministrativo, è stato fondamentale. Rocca ha voluto riconoscere il lavoro quotidiano di questi professionisti che, con determinazione e passione, sono dediti a internare un sistema sanitario pubblico più robusto e accessibile.

La voce della Asl Roma 1

Anche Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della Asl Roma 1, ha voluto esprimere la sua gratitudine al personale dei servizi tecnici e sanitari. “Dobbiamo ringraziare la grande dedizione che ha permesso di raggiungere questo risultato”, ha affermato. Quintavalle ha descritto il San Filippo Neri come un “cantiere in divenire”, sottolineando come oggi si restituisca ai cittadini un’importante eccellenza della sanità regionale.

La vocazione del San Filippo Neri è di diventare un ospedale sempre più orientato verso il progresso tecnologico. La realizzazione del nuovo polo diagnostico radiologico e l’espansione del pronto soccorso sono attese in novembre e rappresentano un’ulteriore dimostrazione di questa ambizione.

Il piano complessivo di ristrutturazione e potenziamento dell’ospedale non solo migliorerà l’efficienza assistenziale, ma servirà anche ad elevare gli standard qualitativi delle cure, dimostrando un forte impegno per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini. Con questi sviluppi, il San Filippo Neri si prepara a rafforzare la propria posizione come un punto di riferimento cruciale per la comunità e per la sanità pubblica nella Regione Lazio.