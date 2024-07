Occupazione pacifica per alloggi dignitosi a Scampia

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La notte scorsa, in seguito al crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia, gli sfollati hanno preso possesso della sede di Medicina e Farmacologia dell’Università Federico II. La richiesta è chiara: un alloggio dignitoso. Omero Benfenati, dal Comitato Vele, afferma: “Non ci muoveremo fino a quando non avremo un luogo dignitoso in cui vivere. Le scuole e le palestre non sono soluzioni accettabili per noi che già da anni viviamo in condizioni precarie e conosciamo bene come possano finire tali situazioni.“

La richiesta di rilevanza nazionale

Vincenzo Paradisone, presidente del Coordinamento Periferie Unite, sottolinea l’urgenza di considerare questa situazione come un’emergenza nazionale, non solo legata a Napoli o alla sua periferia, ma come una crisi che coinvolge l’intero Paese poiché gli abitanti di Scampia sono cittadini italiani. La solidarietà si è immediatamente attivata, con la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie colpite. L’appello è aperto a chiunque desideri dare un contributo.

L’importanza della dignità abitativa

La lotta per ottenere alloggi dignitosi rappresenta un diritto fondamentale per ogni individuo, garantito anche dalla Costituzione. Gli abitanti della Vela Celeste si battono per un’esigenza primaria, sottolineando che vivere in condizioni di degrado non è solo una questione di confort, ma di rispetto per la dignità umana.

Mobilitazione e solidarietà

La mobilitazione dei cittadini e delle associazioni del territorio dimostra che davanti alle emergenze sociali è fondamentale l’unione e la solidarietà della comunità. Ognuno, nel proprio piccolo, può fare la differenza offrendo un supporto concreto a chi si trova in situazioni di estrema difficoltà.

La speranza per un cambiamento reale

Nonostante le sfide e le difficoltà, la situazione nella Vela Celeste rappresenta un’opportunità per il Paese per rivedere le politiche abitative e garantire a tutti condizioni di vita dignitose e sicure. L’auspicio è che da questa crisi possa nascere un cambiamento positivo che coinvolga l’intera società.