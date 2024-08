Oggi in commissione trasparenza: chiarimenti sulla realizzazione del nuovo mercato di Tor Sapienza

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2024 by Redazione

Il 29 agosto 2024, il V municipio di Roma ha ospitato una sessione della commissione trasparenza presieduta da Daniele Rinaldi, dedicata alla costruzione del nuovo mercato di Tor Sapienza. Durante l’incontro, colleghi e cittadini hanno avuto la possibilità di ascoltare direttamente le informazioni fornite dai funzionari della UOT, tra cui il RUP ing. Andrea Conti e il dirigente ing. Alvaro Saulli. L’obiettivo principale era ottenere risposte riguardo ai recenti ritardi nel cantiere, nonché alla progettazione del mercato stesso.

Stato attuale dei lavori

La seduta ha preso avvio con una richiesta da parte di Rinaldi di chiarire il numero di box commerciali previsti per il nuovo mercato. I tecnici hanno confermato che saranno realizzati quindici box, i quali occuperanno una posizione strategica per migliorare l’accessibilità ai cittadini e promuovere il commercio locale. Tuttavia, il cantiere ha subito un fermo che perdura da mesi, causato da obblighi burocratici imposti dal Genio Civile. Tra questi, la necessità di ottenere il nulla osta per l’inizio dei lavori è stata uno dei principali colli di bottiglia.

Un aspetto significativo emerso durante l’incontro riguarda l’uso dei fondi derivanti dal ribasso d’asta, il quale sarà destinato alla creazione di una recinzione adeguata attorno ai box. I tecnici hanno stimato un totale di 480.000 euro per la realizzazione dei box stessi. Questi dettagli hanno fornito una panoramica chiara su come si stia procedendo, nonostante le difficoltà.

Esigenze di attrezzature moderne

Durante il dibattito, il consigliere Di Cosmo ha sollevato la questione riguardante la possibilità di predisporre i box con canna fumaria, per soddisfare le esigenze di commercianti che desiderano aprire attività alimentari, come panifici o etichette di rosticceria. L’ing. Conti ha assicurato che non ci sono ostacoli in tal senso, poiché gli attuali forni moderni non utilizzano combustione tradizionale, facilitando quindi l’integrazione di queste strutture nei nuovi box.

Il confronto ha messo in evidenza anche la necessità di adattare il progetto alle recenti norme riguardanti le lavorazioni all’aperto. È emerso quindi che i tempi di costruzione potrebbero dover essere prolungati, un aspetto che i tecnici ritengono necessario per garantire la sicurezza degli operai in condizioni climatiche avverse.

Proposte per miglioramenti strutturali

Le richieste di Rinaldi e Di Cosmo non si sono limitate ai box, ma hanno incluso anche suggerimenti riguardo a coperture in grado di proteggere i commercianti e i clienti da intemperie. I tecnici, tuttavia, hanno avvertito sui rischi legati a coperture tradizionali, le quali richiederebbero un ricalcolo dei carichi sulle fondazioni, con conseguente aggravamento dei tempi e dei costi.

Nei loro interventi, si è ipotizzata la possibilità di adottare un sistema simile a quello già implementato nel mercato di via Alberto da Giussano, caratterizzato da strutture modulari e lamelle orientabili. Questa soluzione potrebbe ottimizzare la funzionalità del mercato di Tor Sapienza, rispondendo alle esigenze di commercianti e clienti durante tutto l’anno.

Opportunità di comunicazione e trasparenza

L’incontro della commissione trasparenza si è rivelato un’importante opportunità per garantire che cittadini e operatori mercatali siano adeguatamente informati sul progresso dei lavori. È emersa l’importanza di continuare a svolgere tali incontri e di ampliare il coinvolgimento da parte delle altre commissioni, come LL.PP e Commercio, e degli assessori Maura Lostia e Marco Ricci. La trasparenza e l’informazione giocano un ruolo cruciale nel migliorare la comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, elementi che sono essenziali per un’efficace partecipazione della comunità nelle decisioni che li riguardano.

L’incontro non solo ha fornito chiarezza, ma ha anche evidenziato il valore della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere la difesa degli interessi della comunità.